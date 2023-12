Manchester United égalise avec Liverpool grâce à un penalty de Fernandes contre Villa

Le 15e but de la saison de Fernandes a mis fin à une rencontre de qualité le jour de l'An, après que Bertrand Traore a annulé l'ouverture du score d'Anthony Martial en première période pour l'équipe locale.

Liverpool devance toujours United à la différence de buts, mais après un début de saison hésitant, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjær est sur une lancée impressionnante en championnat.

Une troisième victoire consécutive à domicile et sept victoires sur les neuf dernières ont permis à United de remonter en tête du championnat et d'occuper sa meilleure position au tournant de l'année depuis la dernière saison du règne d'Alex Ferguson en tant que manager en 2012-2013, lorsque le titre anglais a été remporté pour la dernière fois par les Red Devils.

Solskjær s'est réjoui de la victoire mais a minimisé les chances de son équipe de remporter le titre.

"Il est encore tôt dans la saison et nous ne devrions pas trop nous réjouir de ces trois points", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Nous avons progressé et nous nous améliorons en championnat. La saison va être serrée et nous devons continuer à travailler et à nous améliorer en tant qu'équipe.

Avec Jack Grealish qui tire les ficelles, Villa, si proche de la relégation la saison dernière, est une équipe transformée dans cette campagne. Il a fallu un excellent blocage d'Eric Bailly pour repousser le but du remplaçant Keinan Davis à la fin de la rencontre pour préserver l'avance de United.

Villa reste à la sixième place, à sept points du leader, mais avec un match en retard.

L'entraîneur de Villa, Dean Smith, n'était pas satisfait de la performance de son équipe en première mi-temps, qui a vu United pousser le rythme avec Martial, Fernandes et Paul Pogba qui ont tous bien tenté leur chance avant que Martial ne donne l'avantage à l'équipe locale juste avant la mi-temps.

Pogba et Marcus Rashford ont combiné au milieu de terrain pour lancer Aaron Wan-Bissaka dont le centre a été repris de la tête au premier poteau par le Français, son premier but sur jeu ouvert cette saison.

Le but de John McGinn a été le plus proche de Villa en première mi-temps, mais c'est le visiteur qui a été le premier à frapper en deuxième mi-temps : un coup franc rapide a permis à Grealish de centrer pour Bertrand Traore qui a contrôlé et marqué.

Les deux équipes étaient à égalité depuis seulement trois minutes lorsque Pogba se faufilait dans la surface et que Douglas Luiz le faisait trébucher en le touchant légèrement par derrière.

L'arbitre Michael Oliver a indiqué le point de penalty, mais il a fallu une nouvelle vérification de l'arbitre assistant vidéo pour que le penalty soit confirmé.

Smith a déclaré après le match qu'il pensait qu'il s'agissait d'une mauvaise décision, mais Fernandes n'a pas hésité à transformer le penalty en trompant le gardien de Villa, Emiliano Martinez, inscrivant ainsi son 11e but en championnat cette saison.

En début de match, Pogba n'a pas réussi à convertir un tir à bout portant, Fernandes a vu sa frappe repoussée sur la barre transversale et Rashford a tiré de peu au-dessus sur le corner qui a suivi.

Villa s'est également montré menaçant et Tyrone Mings a vu sa tête passer à côté d'un coup franc de Grealish, tandis qu'Anwar El Ghazi a été repoussé par un dégagement tendu de Wan-Bissaka dans les derniers instants.

L'héroïsme de Bailly l'a vu entouré de ses coéquipiers à la fin du match, avant que le coup de sifflet final ne retentisse, United conservant ses trois précieux points.

Coup de pouce de West Ham

Un peu plus tôt, West Ham a mis fin à la belle série d'Everton en s'imposant 1-0 à Goodison Park grâce à un but tardif de Tomas Soucek.

Il a suivi un tir dévié d'Aaron Cresswell pour marquer son cinquième but de la saison à la 86e minute, en trompant Jordan Pickford.

Les occasions de but à Goodison ont été rares, avec un seul tir cadré en première mi-temps, tandis que la seconde mi-temps n'a pas offert beaucoup plus de spectacle.

La meilleure occasion revenait à Pablo Fornals, de West Ham, mais sa tête passait à côté alors qu'il était en bonne position.

Le Colombien James Rodriguez est entré en jeu en seconde période après une blessure, mais il n'a pas réussi à relancer la machine avant que les Hammers ne fassent une percée en fin de match.

L'entraîneur de West Ham, David Moyes, a remporté sa première victoire contre l'équipe qu'il dirigeait auparavant, tandis que l'Everton de Carlo Ancelotti reste à la quatrième place, à quatre points de la tête.

"L'équipe de Carlo Ancelotti, quant à elle, reste quatrième à quatre points de la tête.

L'incertitude du Covid

En effet, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé qu'il serait privé de cinq joueurs pour le match clé prévu contre Chelsea.

Le jour de Noël, City a déclaré qu'il y avait quatre cas positifs au sein du club, dont Kyle Walker et Gabriel Jesus, ce qui a entraîné le report à court terme du match de lundi contre Everton.

D'autres tests ont révélé d'autres cas positifs, dont trois autres membres de l'équipe dont l'identité n'a pas été révélée.

Le match de Fulham contre Burnley, une équipe en difficulté, est également remis en question, les résultats des tests supplémentaires effectués sur l'équipe étant attendus.

Le derby londonien de mercredi contre Tottenham Hotspur a été annulé à la dernière minute, une décision qualifiée de "non professionnelle" par l'entraîneur des Spurs, Jose Mourinho, alors qu'il préparait son équipe pour un match à domicile contre Leeds United samedi.

LaPremier League a été confrontée à des appels à une "pause circuit" en raison de l'augmentation des tests positifs , mais a jusqu'à présent insisté sur le fait que la saison devait se dérouler comme prévu.

Source: edition.cnn.com