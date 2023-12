Manchester United bat Southampton à neuf reprises pour égaler le record de Premier League

L'an dernier, Leicester City avait humilié Southampton sur le même score. Cette fois, c'est un United déchaîné qui a égalé la plus grande marge de victoire de la Premier League grâce à quatre buts en première mi-temps et cinq dans les 21 dernières minutes.

Le Southampton de Ralph Hasenhüttl a également écopé de deux cartons rouges, l'un pour le jeune Alex Jankewitz dans les 90 premières secondes de ses débuts en Premier League, l'autre pour Jan Bednarek qui a fauché Anthony Martial dans la surface de réparation.

Martial, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Bruno Fernandes et Daniel James étaient tous sur une feuille de match bien remplie pour United, tandis que Bednarek a également encaissé un but contre son camp en première mi-temps.

"L'équipe de France, qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, s 'est montrée à la hauteur de l'événement, en s'imposant comme l'une des meilleures équipes de la planète.

Il est vrai que nous avons essayé de défendre, mais il est clair que quand vous avez 90 minutes pour travailler contre le ballon, c'est difficile", a déclaré Hasenhüttl.

"Nous avons déjà vécu cette expérience en Premier League, en encaissant neuf buts. C'était encore neuf, que dire ? C'est très décevant et frustrant, mais nous nous sommes levés une fois, nous nous lèverons encore".

Après l'expulsion précoce de Jankewitz pour un coup de tête sur McTominay, Wan-Bissaka a ouvert le score en reprenant un centre de Luke Shaw.

Rashford a ensuite doublé l'avance de United avant de voir Bednarek détourner son centre dans les filets de Southampton. Une tête de Cavani a ensuite porté le score à 4-0 à la pause.

Les Saints ont tenu bon pendant la majeure partie de la seconde période, mais Martial a brisé leur résistance en trompant Alex McCarthy à la suite d'un contrôle habile dans la surface.

McTominay a inscrit le sixième but de United deux minutes plus tard, d'une frappe à ras de terre depuis l'extérieur de la surface.

Le septième but est intervenu après qu'un arbitre assistant vidéo a estimé que Bednarek avait renversé Martial dans la surface, Mike Dean infligeant un carton rouge au défenseur malgré ce qui semblait être un contact minime.

Fernandes a marqué le penalty avant que Martial n'inscrive son deuxième but et que James ne complète le score dans la prolongation.

"Nous avons très bien fait circuler le ballon, rapidement", a déclaré l'entraîneur de United, Ole Gunnar Solskjaer, dont l'équipe est désormais à égalité de points avec le leader de la Premier League, Manchester City.

"Il s'agit d'une des plus belles réussites de l'histoire de l'Europe, qui s'est déroulée dans un climat de confiance et de confiance mutuelle, et qui a permis à l'équipe d'atteindre ses objectifs.

"C'était l'une de ces performances que l'on obtient de temps en temps et que l'on apprécie. Je suis sûr que tout le monde a apprécié de porter le maillot de Man United".

La seule fois où une équipe s'est imposée par neuf buts d'écart en Premier League, c'était lors de la victoire de United sur Ipswich Town en 1995.

Deux équipes ont reçu deux cartons rouges mardi : Arsenal a vu David Luiz et Bernd Leno expulsés lors de sa défaite 2-1 contre les Wolves.

La lanterne rouge Sheffield United a enregistré sa troisième victoire de la saison en s'imposant 2-1 face à son rival de Premier League West Brom, tandis que Crystal Palace a battu Newcastle sur le même score.

Source: edition.cnn.com