Manchester City se qualifie pour sa première finale de Ligue des champions après avoir écarté le Paris Saint-Germain

Avec un avantage de 2-1 sur le Paris Saint-Germain à l' aller, City a dominé le match retour mardi et Riyad Mahrez a inscrit un doublé pour conclure la demi-finale par une victoire de 4-1 sur l'ensemble des deux matches.

Le club de Premier League, soutenu par de riches propriétaires, vise la compétition la plus prestigieuse du football européen depuis des années et il n'a jamais été aussi près d'être couronné champion.

City a atteint les demi-finales sous la direction de Manuel Pellegrini, mais depuis l'arrivée de Guardiola aux commandes en 2016, le club n'a jamais réussi à dépasser les quarts de finale.

Alors que le succès européen s'est avéré insaisissable, Guardiola a inauguré de nombreux succès nationaux - en remportant deux titres de Premier League - mais c'est la compétition que toutes les personnes associées au club ont eu à l'œil.

"Ce que nous avons fait ces quatre dernières années est incroyable", a déclaré Guardiola après le match. "La Ligue des champions est la plus difficile et atteindre la finale a été la chose la plus difficile à réaliser pour nous.

"Nous méritons d'être là pour tout ce que nous avons fait au club ces quatre ou cinq dernières années".

READ : Pour le Qatar et les Émirats arabes unis, l'investissement dans le football "vaut potentiellement son pesant d'or".

L'argent parle

Le groupe Abu Dhabi United Group (ADUG) a racheté City en 2008.

La société d'investissement privée, propriété du cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, a ensuite dépensé 2,3 milliards de dollars entre cette date et 2019.

"Je tiens à remercier les anciens joueurs qui nous ont aidés à atteindre un autre niveau : Joe Hart, Vincent Kompany et David Silva. C'est grâce à eux, ils nous ont aidés à atteindre un autre niveau", a déclaré Guardiola, qui n'a plus remporté la Ligue des champions en tant qu'entraîneur depuis 2011.

Guardiola a quitté le Barca en 2012, mais au cours de ses trois années au Bayern Munich et de ses quatre premières saisons à City, il n'a pas été en mesure d'atteindre la finale.

"Je tiens également à remercier le propriétaire, le président et le personnel du club", a ajouté Guardiola. "Ce club, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses, le personnel de terrain qui travaille à la mi-temps, ce n'est pas qu'une question d'argent. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Si vous voulez penser cela, vous vous trompez.

Les supporters ont réservé un accueil chaleureux à l'équipe lorsque le bus s'est arrêté à l'Etihad Stadium mardi soir, et les joueurs ont réagi en conséquence.

Les scènes de liesse qui ont suivi le coup de sifflet final ont montré à quel point City tenait à ce résultat, le défenseur Oleksandr Zinchenko étant en larmes sur le terrain.

Les célébrations se sont poursuivies dans les vestiaires avec des vidéos sur les réseaux sociaux montrant le personnel et les joueurs en train de chanter et de danser.

LIRE : Manchester City remporte son quatrième titre consécutif en Coupe de la Ligue

Le PSG n'est pas à la hauteur

Le PSG, quant à lui, a encore échoué dans sa quête d'un premier trophée en Ligue des champions.

Comme City, ses propriétaires ont dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer le titre, mais le finaliste de l'année dernière n'a pas su gérer ses émotions, terminant le match de mardi à dix, comme cela s'était déjà produit à l'aller.

Angel Di Maria a été expulsé pour un coup de poing sur Fernandinho en seconde période et le défenseur Presnel Kimpembe a eu la chance de s'en tirer avec un carton jaune après un tacle violent sur Gabriel Jesus.

Les visiteurs ont dû commencer avec leur attaquant vedette Kylian Mbappé sur le banc après que le Français se soit blessé au mollet, mais le manager Mauricio Pochettino n'a pas utilisé cela comme une excuse.

Le manager Mauricio Pochettino n'en a pas fait une excuse. "Cela ne peut pas être une excuse, nous sommes une équipe", a déclaré Pochettino après le match. "Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas prêt à aider l'équipe, mais ce n'est pas une excuse.

"Nous ne pouvons pas utiliser cette excuse car la performance de l'équipe a été bonne.

"Je dois féliciter Manchester City, qui réalise une saison fantastique. Après six ou sept saisons de travail, Pep s'en sort bien. En même temps, nous sommes fiers de nos joueurs et de notre équipe".

LIRE : José Mourinho nommé nouvel entraîneur de l'AS Rome

City affrontera le Real Madrid ou Chelsea en finale, prévue à Istanbul, en Turquie, le 29 mai.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com