Manchester City revendique le titre de meilleure équipe de Premier League grâce à une domination sans faille.

Après la défaite surprise d'Arsenal (1-0) face à Nottingham Forest samedi, qui a mis fin à toute probabilité mathématique de voir l'équipe du nord de Londres supplanter celle de Pep Guardiola dans la course au titre, Manchester City a remporté son cinquième titre en six ans - seul Manchester United, de 1995/96 à 2000/01, a réussi une telle prouesse.

Il s'agit également du troisième titre consécutif de Manchester City, qui rejoint ainsi United en tant que seule autre équipe à avoir remporté trois titres d'affilée, Alex Ferguson ayant mené le club à un triplé à deux reprises.

Mais ce qui rend ce titre d'autant plus remarquable, c'est que City a également réussi à jongler entre la finale de la FA Cup et celle de la Ligue des champions. En effet, City a atteint la finale de la plus grande compétition de coupe d'Europe avec style, en battant le Real Madrid en demi-finale, se rapprochant ainsi de l'un des rares trophées qui ont échappé au club jusqu'à présent.

La Premier League étant bouclée, City aborde ces deux finales - contre Manchester United et l'Inter Milan respectivement - en tant que grand favori pour les remporter toutes les deux et devenir la deuxième équipe de l'histoire du football anglais, après United en 1998/99, à remporter le "Triplé".

Sous la houlette de Guardiola, City a remporté un nombre incroyable de 10 trophées majeurs depuis 2016 et a établi de nombreux records en Premier League au fil des ans, notamment en étant la première équipe à atteindre 100 points, en enregistrant la plus grande marge de victoire pour le titre et le plus grand nombre de victoires en une seule saison.

Mais malgré tous ces succès, aucune autre équipe de City n'a été aussi proche d'entrer dans l'histoire que celle-ci.

À certains moments de la saison, même les supporters de l'équipe adverse ont été contraints de s'asseoir et d'admirer le festin de football que City leur a servi.

Même Arsenal, la deuxième meilleure équipe du pays, dont les performances en début de saison ont fait penser à ses supporters en janvier qu'ils pourraient célébrer la victoire en Premier League à la fin de la saison, a été complètement et totalement démoli à l'Etihad le 26 avril, une victoire 4-1 qui a pratiquement assuré un nouveau titre à City.

Le cliché footballistique favori "hommes contre garçons" ne rendrait même pas justice à la différence de qualité entre les deux équipes ce soir-là.

Bien que le tableau de fin de saison puisse éventuellement donner l'impression que ce triomphe a été facile, cela n'a pas été le cas pendant la majeure partie de l'année.

Selon le site de statistiques Opta, Arsenal a été en tête du championnat pendant 248 jours de la saison, soit le plus grand nombre de jours dans l'histoire de la première division anglaise pour une équipe qui n'a pas remporté le titre.

Pas plus tard qu'en avril, Arsenal possédait une avance de huit points en tête de la Premier League, mais la combinaison de l'incapacité d'une équipe jeune et inexpérimentée à faire face à la pression et de l'implacable brio de City a permis d'effacer cet avantage de manière catégorique. C'est en partie la raison pour laquelle cette conquête du titre a été si impressionnante.

L'inévitabilité d'une victoire de City chaque semaine - portée par l'insatiable appétit de buts de la nouvelle recrue Erling Haaland - a certainement fini par avoir raison d'une équipe d'Arsenal qui n'a cessé de regarder par-dessus son épaule le mastodonte qui la poursuivait.

"Arsenal nous a poussés dans nos derniers retranchements, ils ont été fantastiques, donc tout le mérite leur revient. Le défenseur Kyle Walker a déclaré sur le site de City : "C'est grâce à nos joueurs que nous avons réussi à atteindre notre objectif.

"C'est grâce aux joueurs que nous avons. Nous sommes une bande de gars qui ont accompli beaucoup de choses ces dernières années et nous comprenons les normes que nous avons fixées.

Le plus inquiétant pour les rivaux de City en Premier League est que Pep Guardiola et ses joueurs ne montrent aucun signe de relâchement.

Même les vétérans de l'équipe semblent loin de perdre leurs pouvoirs de sitôt : Kevin De Bruyne n'a que 31 ans et est toujours aussi brillant, İlkay Gündoğan - dont l'avenir reste incertain - Riyad Mahrez et Walker n'ont que 32 ans et restent toujours aussi cruciaux pour les plans de Guardiola.

Fait remarquable, malgré tous les discours sur la force en profondeur de City, aucune équipe n'a utilisé moins de joueurs en Premier League cette saison que les 23 de City.

Ensuite, il y a Guardiola lui-même qui, après n'avoir jamais passé plus de quatre saisons dans un club, invoquant l'épuisement professionnel, est sur le point de terminer sa septième saison à la tête de l'Etihad et semble plus motivé que jamais pour continuer, ayant signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025 pas plus tard qu'au mois de novembre.

Le défenseur Rúben Dias a d'ailleurs récemment qualifié Guardiola de "pièce maîtresse" de l'équipe de City.

"Il est évident que l'équipe est importante et qu'en fin de compte, ce sont les joueurs qui jouent sur le terrain, mais il est incontestablement à la tête de tout et nous jouons le match à travers ses yeux", a déclaré l'international portugais à ManCity.com.

"Il a tout gagné et il veut continuer à gagner. Cette faim recommence chaque saison, c'est sa plus grande qualité".

Dias a également décrit la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid comme "proche de la perfection", et cette équipe est certainement la plus proche de la perfection dans l'histoire de ce sport.

Enquête sur la Premier League

Pour les supporters des équipes adverses, cependant, le succès de City s'accompagne d'une mise en garde.

En février, la Premier League a accusé Manchester City d'avoir enfreint plus de 100 fois les règles financières de la ligue et a renvoyé le club devant une commission indépendante.

City, qui a été racheté par The Abu Dhabi United Group en 2008, est accusé de ne pas avoir fourni d'informations financières exactes conformément aux règles de la Premier League depuis la saison 2009/10 jusqu'à la campagne 2017/18.

Selon le manuel de la ligue, City pourrait être suspendu de la ligue, se voir infliger une déduction de points ou être condamné à payer une amende illimitée s'il est reconnu coupable.

Dans un communiqué publié en février, City s'est dit "surpris par la publication de ces infractions présumées" et "se félicite de l'examen de cette question par une commission indépendante".

Aujourd'hui, selon le Times, le club conteste la légalité de l'enquête et remet en question l'implication du principal avocat de la Premier League, Murray Rosen, qui est un "membre" du rival de City pour le titre, Arsenal, selon le site web de son cabinet.

La Premier League a déclaré à CNN qu'elle n'avait aucun commentaire à faire sur la question, tandis que Rosen a déclaré qu'il ne répondait pas aux demandes de renseignements de la presse. CNN Sport a contacté Manchester City.

Peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence, mais City a entamé une série de 23 matches sans défaite depuis que ces infractions ont été annoncées par la Premier League et s'est rapproché d'un "triplé" historique.

Ou alors, il s'agissait bien d'un facteur galvanisant pour le club.

Si l'avenir de City en dehors du terrain reste incertain - l'avocat sportif Nick De Marco a déclaré à la BBC en février que la résolution de l'affaire pourrait prendre jusqu'à quatre ans - sur le terrain, City est plus stable que jamais et se trouve en excellente position pour poursuivre cette ère de domination.

Quant à savoir si les fans du monde entier apprécieront pleinement la domination et le spectacle sur le terrain, compte tenu des allégations de magouilles financières en dehors du terrain, c'est une toute autre question.

Source: edition.cnn.com