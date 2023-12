Manchester City fait un grand pas vers la défense du titre de champion d'Angleterre en battant Chelsea

C'est le talisman Kevin De Bruyne qui a fait la différence d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface à la 70e minute.

City a désormais remporté 12 matches de championnat d'affilée et semble bien parti pour défendre son titre de Premier League.

Chelsea reste deuxième et Liverpool est à un point avec deux matches en retard. L'équipe de Jurgen Klopp semble désormais être la seule à pouvoir défier la défense du titre de Pep Guardiola.

"Nous n'abandonnerons pas, mais si Manchester City continue à gagner chaque match, personne ne pourra l'arrêter", a déclaré Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, après le match.

La dynamique peut changer

City a été impressionnant tout au long de la rencontre, ses joueurs vedettes, comme De Bruyne et Raheem Sterling, se montrant à la hauteur de l'enjeu face à leurs rivaux.

Chelsea a semblé passif pendant une grande partie du match - il n'a pas cadré un seul tir en première mi-temps - mais l'équipe de Tuchel a eu des occasions de remporter les trois points.

La plus belle est revenue à Romelu Lukaku qui a vu sa frappe enroulée stoppée avec brio par le gardien Ederson alors que le score était encore de parité.

Jack Grealish avait gâché la meilleure occasion de City en première mi-temps, mais De Bruyne lui a sauvé la mise d'une superbe frappe de loin à 20 minutes de la fin du match.

"C'est bien de marquer, c'était important car c'était le seul but. Nous savions que si nous gagnions, nous creuserions l'écart", a déclaré De Bruyne après le match.

Je me suis éloigné de N'Golo Kante au bon moment, j'ai regardé l'espace et ils se sont relâchés, j'ai trouvé l'angle et ça a fonctionné parfaitement", a déclaré De Bruyne après le match.

"Nous avons déjà été dans cette situation auparavant, les choses peuvent changer et la dynamique peut s'inverser. L'équipe était concentrée sur ce qu'elle pouvait faire aujourd'hui.

Liverpool a l'occasion de réduire l'avance de City en tête du classement en affrontant Brentford dimanche.

L'équipe de Klopp devra réaliser une fin de saison presque parfaite si elle veut avoir une chance de rattraper Manchester City.

"Si Liverpool gagne ses matches en cours, cela fait huit points, donc mon travail est d'enlever de la tête des joueurs ce que les gens vont dire", a déclaré Guardiola lorsqu'il a été interrogé sur la course au titre.

"Nous sommes plus que satisfaits, mais il reste beaucoup de travail à faire.

