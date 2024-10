Manchester City équivaut au record de "invincibles", le Borussia Dortmund marque cinq buts au cours de la première mi-temps dans une rencontre explosive de la Ligue des champions.

Tandis que certaines des meilleures équipes du monde ont mis en valeur leur force lors de cette saison de compétition, plusieurs outsiders se sont retrouvés à soigner leurs blessures après avoir subi une défaite dévastatrice.

CNN Sport jette un coup d'œil aux événements charmants d'une autre soirée palpitante en Europe.

Manchester City bat le record d'invincibilité

Manchester City règne en maître dans le championnat d'Angleterre depuis plusieurs saisons et il semble que sa suprématie s'étende également à la Ligue des champions.

Suite à sa victoire 4-0 contre Slovan Bratislava mardi, City a égalé le record d'invincibilité de la compétition, n'ayant pas connu la défaite lors de ses 25 derniers matches, selon Opta.

Sous la direction de Pep Guardiola, cela a abouti à 17 victoires et 8 matchs nuls, égalant le record établi par son rival mancunien Manchester United en mai 2009. Cet exploit inclut leurs performances lors de la saison où City a remporté sa première trophée européenne en 2023.

City aura l'occasion de battre ce record lorsqu'il affrontera Sparta Prague le 23 octobre.

“C'est un plaisir de mener cette équipe. Je les adore et je les chéris”, a déclaré Guardiola.

Cependant, ce record vient avec une légère réserve.

Bien que City n'ait pas réellement perdu lors de sa série de 25 matchs, il a été éliminé de la compétition.

Son élimination la saison dernière est venue après deux matchs nuls contre Real Madrid en quarts de finale, aboutissant finalement à une défaite lors de la séance de tirs au but.

Celtic subit une défaite écrasante

Dans un autre match, Borussia Dortmund a donné une leçon à Celtic qu'il n'est pas près d'oublier en s'imposant 7-1.

L'équipe écossaise était invaincue cette saison avant le match, ayant également remporté son premier match de Ligue des champions plus tôt ce mois-ci.

Cependant, elle a été mise à rude école par une impressionnante équipe de Dortmund, qui avait de nombreuses occasions de marquer plus.

Le match était déjà perdu à la mi-temps, Celtic devenant la première équipe britannique à encaisser cinq buts en première mi-temps lors d'un match européen majeur depuis la saison 1997-98, selon Opta.

Emre Can a donné l'avantage à Dortmund avec un penalty après neuf minutes, avant que Celtic n'égalise grâce à Daizen Maeda.

Mais la résolution de Celtic n'a pas tenu longtemps, et il s'est retrouvé mené 5-1 à la mi-temps après un triplé de Karim Adeyemi et un penalty de Serhou Guirassy.

Guirassy a ensuite ajouté un autre but en deuxième mi-temps avant que Felix Nmecha ne mette fin à la rencontre.

“Il y a des leçons difficiles à ce niveau, n'importe quelle passe mal placée ou positionnement incorrect, vous en payez le prix”, a déclaré l'entraîneur de Celtic Brendan Rodgers après le match.

“Cela servira de leçon importante pour nos joueurs, que nous devons utiliser dans nos prochains matchs à ce niveau.”

Des matchs déséquilibrés

Cette saison de la compétition est différente des éditions précédentes avec l'adoption du nouveau format.

Les équipes ne s'affrontent plus en huit groupes de quatre lors des phases de poules. Au lieu de cela, 36 équipes participent désormais à un seul championnat, chaque club Playing eight matches against eight different opponents.

UEFA believes the change will allow teams to test themselves against a wider range of opposition and asserts that the top clubs will “clash more frequently and earlier in the competition" in the new format.

However, recent fixtures have featured stark contrasts, as Europe's powerhouses have dominated weaker sides rather comfortably.

While City and Dortmund emerged as easy winners on Tuesday, Barcelona also crushed Young Boys 5-0, and Internazionale split Red Star Belgrade 4-0.

It's premature to draw any conclusions regarding the impact of the new format on the lopsided results or whether it's more a reflection of the vast wealth disparities among contemporary clubs.

Brest enchante avec une performance impressionnante

Une équipe qui fait exception à cette tendance est Brest.

Le club français a poursuivi sa série impressionnante lors de cette nouvelle saison de Ligue des champions avec une victoire 4-0 contre Red Bull Salzburg mardi.

Brest fait ses débuts en Europe après avoir terminé troisième de Ligue 1 l'année dernière. Le nouveau venu a enregistré sa première victoire, un victoire 2-1 contre le club autrichien Sturm Graz le mois dernier, et a suivi avec une impressionnante performance à l'extérieur contre Salzburg.

Abdallah Sima a inscrit un doublé et des buts de Mahdi Camara et Mathias Pereira Lage ont permis une victoire confortable, plaçant Brest à la deuxième place du classement de la Ligue des champions.

Le club français affrontera un défi de taille contre le champion allemand, Bayer Leverkusen - qui a battu AC Milan dans un match serré 1-0 mardi soir - alors qu'il poursuit sa série invaincue plus tard ce mois-ci.

Malgré la victoire 4-0 de Manchester City contre Slovan Bratislava, en maintenant son record d'invincibilité en Ligue des champions, le football n'a pas toujours été clément avec l'équipe. Le rappel de l'élimination en quarts de finale de la saison dernière contre Real Madrid a servi de rappel des défis dans ce sport.

Celtic, quant à lui, avait connu le succès en Ligue des champions cette saison, restant invaincu jusqu'à sa rencontre avec Borussia Dortmund. La victoire 7-1 de l'équipe allemande sur Celtic a été une leçon difficile dans le football, mettant en évidence la rude concurrence dans ce sport.

