Manchester City écrase Arsenal 5-0 et les Gunners se retrouvent en queue de peloton de la Premier League

Ilkay Gundogan a marqué dans les dix premières minutes du match grâce à un centre de son coéquipier Gabriel Jesus, plaçant une tête sans opposition devant le gardien d'Arsenal Bernd Leno pour donner l'avantage à son équipe.

Arsenal a continué à manquer de réussite tout au long du match, le défenseur Cédric Soares ne parvenant pas à dégager le ballon et donnant à son adversaire Ferrán Torres l'occasion de marquer à la 12e minute - c'est la première fois que les Gunners ont encaissé deux buts lors d'un match de Premier League depuis décembre 2017.

Et les choses n'ont fait qu'empirer pour Arsenal, puisque Granit Xhaka a reçu un carton rouge à la suite d'une maladresse sur João Cancelo.

La star anglaise Jack Grealish, qui a signé avec City en provenance d'Aston Villa au début du mois, a également profité des lacunes d'Arsenal, dribblant Calum Chambers pour offrir à Gabriel Jesus le troisième but de City.

Torres et son compatriote Rodri ont conclu la victoire de leur équipe en inscrivant deux buts en seconde période, permettant à City de remporter son deuxième succès consécutif sur le score de 5-0.

Un début de saison décevant

Arsenal a récemment été confronté à une impasse historique - notamment en s'inclinant 2-0 face au club nouvellement promu de Brentford lors de l'ouverture de la saison - mais les Gunners n'ont toujours pas marqué en trois matches de championnat, poursuivant ainsi une très mauvaise série pour l'équipe du nord de Londres.

"Il faut remercier les 3 000 fans qui sont venus ici aujourd'hui, car dans un jour difficile comme celui-ci, ils ont apporté leur soutien", a déclaré Mikel Arteta , le manager d'Arsenal, à Arsenal Media après le match.

"Il s'agit là d'un défi mental, car nous avons dû gérer le match du mieux possible", a-t-il ajouté.

"Nous avons encaissé deux autres buts [après la pause] et je suis vraiment déçu", a-t-il ajouté.

L'attaquant d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang s'est également exprimé, déclarant à BT Sport que "ce ne sera pas facile" pour Arteta de motiver l'équipe après le match de samedi.

"Il s'agit là d'une question d'éthique et d'une question d'éthique de l'entreprise. Et en tant que joueurs seniors, nous devons aussi montrer la voie aux jeunes joueurs. Je sais que ce ne sera pas facile, mais nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-il déclaré.

Aubameyang a ajouté : "Aujourd'hui, ça n'a pas suffi, et contre une équipe de City, à 11 contre 11, il faut prendre des risques et être courageux sur le terrain, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui".

"Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas suffisant et tout le monde doit élever son niveau, se regarder dans le miroir et travailler dur en tant qu'équipe et se serrer les coudes. C'est la seule façon d'aller de l'avant.

Je sais ce qu'il peut faire

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a toutefois déclaré à BBC Sport qu'il était convaincu qu'Arteta "ferait un excellent travail".

Arteta était devenu un membre à part entière de l'équipe d'entraîneurs de Pep Guardiola à Manchester City, remportant sept trophées au cours de ses trois années en tant que manager adjoint du club avant de partir pour prendre les rênes d'Arsenal en 2019.

"Il sait à quel point je l'aime. Pendant les deux ou trois années où il a été ici, il a été important pour ce que nous avons construit", a déclaré Guardiola.

"Je connais sa conscience en tant que manager et en tant que leader, dès que tout le monde sera de retour, il fera un excellent travail. Je le sais parce que je le connais, je sais le travail qu'il peut faire", a-t-il ajouté.

Malgré la performance impressionnante de son club, Guardiola a déclaré que City devait "faire mieux".

"La première fois que nous sommes entrés dans la moitié de terrain d'Arsenal, nous avons marqué. Nous avons eu des problèmes dans les 15-20 premières minutes dans notre jeu de construction. Après le 2-0 et l'expulsion, le jeu est complètement différent", a-t-il déclaré.

"Nous sommes encore en train de nous améliorer, comme je l'ai dit aux joueurs après le match. C'est bien d'avoir gagné aujourd'hui, mais nous devons nous améliorer".

La victoire de City intervient alors que le club aborde la saison 2021/22 de Premier League sans renfort en attaque, après deux transferts ratés de Harry Kane (Tottenham) et de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, qui devrait retourner à Manchester United après 12 ans d'absence.

Guardiola a déclaré aux journalistes lors d'une interview d'avant-match qu'il n'était pas "frustré" par les transferts ratés de son club, affirmant qu'il "dispose d'un effectif exceptionnel".

"Il est bon qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo soit de retour en Angleterre pour la Premier League, c'est une bonne nouvelle.

Arsenal tentera de se reprendre samedi prochain en affrontant Norwich City, lanterne rouge du classement.

Quant à City, le tenant du titre, il affrontera Leicester City au King Power Stadium.

