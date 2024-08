Manchester City commence son règne de championnat avec un triomphe, grâce au but d'Erling Haaland.

Étonnamment, mais pas vraiment, c'est l'étoile Erling Haaland qui a marqué le premier but de l'équipe - le attaquant né en Norvège a maintenant inscrit 91 buts en 100 matchs pour Manchester City.

Haaland a facilement dépassé la ligne défensive de Chelsea, trouvant gracieusement le fond du filet avec une délicate chip par-dessus le gardien qui avançait, donnant ainsi un avantage précoce aux visiteurs à la 18e minute.

Mateo Kovacic a finalement scellé la victoire à la 84e minute, marquant de loin, alors que City a réussi à remporter le match malgré le manque de certains de ses habituels éclairs de génie.

Le patron de City, Pep Guardiola, a loué son équipe, se décrivant comme "honoré et privilégié" de gérer un tel effectif talentueux. Il a également établi des parallèles entre les exploits de Haaland et ceux de deux des plus grands footballeurs de l'histoire.

"On parle de chiffres qui rivalisent avec ceux de Messi et Ronaldo", a déclaré Guardiola après le match. "En termes de chiffres, il est à ce niveau. Je ne sais pas comment il fait. Marquer 91 buts en 100 matchs en Premier League, dans ce pays, c'est sans précédent."

Haaland était quelque peu contenu pendant certaines parties du match, mais lorsqu'il a été appelé, il a livré. Son premier but de la saison a mis en évidence sa nature imparable, combinant force brute et habileté de finition devant le but.

Après avoir dépassé le défenseur Marc Cucurella, Haaland a utilisé son bras droit pour se défaire de l'Espagnol avant de placer la balle au-dessus de Robert Sánchez qui approchait.

Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, Haaland a connu un présaison paisible, évitant les devoirs internationaux et se concentrant sur le regagn de sa forme à Manchester.

"Je me suis jamais senti mieux", a déclaré Haaland à la Premier League après le match de dimanche, envoyant un message glaçant à sa concurrence.

Alors que les fans de City se réjouissent de la victoire inaugurale de leur équipe pour la nouvelle saison, les supporters de Chelsea pourraient s'inquiéter de la direction de leur équipe.

Le club de Londres semble être dans un état de fluctuation et a dérouté beaucoup avec sa dépenses débridées sur le marché des transferts.

Chelsea a plus de 40 joueurs sous contrat dans un effectif de première équipe surchargé, causant des tensions dans les vestiaires entre les joueurs et le nouvel entraîneur Enzo Maresca.

L'ailier de Chelsea, Raheem Sterling, a été étonnamment laissé hors de l'équipe pour le premier match de la saison, incitant son équipe à publier un communiqué demandant "de la clarté sur la situation" au club.

Maresca cherchera à établir calme et unité dans son effectif avant leur prochain match contre Wolves dimanche.

Entre-temps, City cherchera à maintenir son record invaincu lorsqu'il affrontera Ipswich Town, promu récemment, samedi.

