Manchester City bat Newcastle et profite du faux pas de Liverpool dans la course au titre

Lematch nul frustrant de Liverpool contre Tottenham Hotspur samedi a donné à City l'occasion de prendre trois points d'avance en tête avec seulement trois matches à jouer, et l'équipe de Pep Guardiola n'a pas fait d'erreur avec une performance scintillante à l'Etihad Stadium.

L'ouverture du score de Raheem Sterling a apaisé les nerfs après l'effondrement de la demi-finale de mercredi contre le Real Madrid, qui avait vu City - qui semblait se diriger vers une deuxième finale consécutive - concéder deux buts à la fin de la rencontre avant que Karim Benzema n'achève la remontée dans la prolongation.

Les buts des Espagnols Aymeric Laporte et Rodri contre Newcastle ont été suivis par des réalisations en fin de match de Phil Foden et de Sterling, ce qui a donné un peu plus de lustre à un week-end presque parfait pour City, qui conservera sa couronne de Premier League avec des victoires sur Wolves, West Ham et Aston Villa, quels que soient les efforts de Liverpool.

Malgré l'insaisissabilité persistante de la Ligue des champions, une nouvelle victoire en championnat marquerait la quatrième en cinq ans pour les Citizens et mettrait fin à la quête d'un quadruplé sans précédent pour Liverpool.

Après une semaine tumultueuse, ce fut un "après-midi parfait" pour Guardiola, dont la foi en son équipe après la défaite de la semaine dernière n'a jamais été ébranlée.

"Avec ce que cette équipe a fait, avez-vous des doutes ? a déclaré Guardiola à Sky Sports.

"Cela fait cinq ans que nous faisons cela tous les trois jours. Si certains ont douté de nous, c'est qu'ils ne connaissent pas cette équipe.

"C'est l'un des meilleurs groupes que j'ai entraînés dans ma vie", a-t-il ajouté.

Le début de match de Sterling

Les deux équipes ont gaspillé d'excellentes occasions avant que Sterling ne reprenne de la tête un ballon amorti de Joao Cancelo.

En inscrivant son 83e but en championnat sous la houlette de Guardiola, le joueur de 27 ans a dépassé Sergio Agüero en tant que meilleur buteur du club en championnat sous le mandat de l'entraîneur espagnol.

Beaucoup de beaux buts ont été marqués à l'Etihad depuis l'arrivée de Guardiola en 2016, mais le deuxième but de City n'en fait pas partie.

Le gardien de Newcastle Martin Dubravka a raté une frappe rebondie d'Ilkay Gundogan dans la trajectoire de Ruben Dias, qui a ensuite offert le ballon à Laporte, qui a marqué son quatrième but de la saison en championnat.

On aurait pu pardonner aux supporters de City de ne pas se contenter d'un avantage de deux buts après l'effondrement madrilène, mais alors que le taux de possession de l'équipe locale se rapprochait des 70 %, même les plus pessimistes ont dû se détendre après que Rodri a ajouté le troisième but.

L'Espagnol a échappé à son marquage pour reprendre de la tête un corner de De Bruyne et inscrire son troisième but en championnat en autant de matches. Pour une équipe réputée pour la fluidité de ses passes, il s'agit du 20e but sur coup de pied arrêté de la saison, un record en Premier League, selon BBC Sport.

Le ratage de Callum Wilson en un contre un a aggravé la déception des visiteurs, mais la saison de Newcastle est depuis longtemps sauvée après les craintes initiales de relégation.

La saison de Newcastle est pourtant bien partie après les premières craintes de relégation. Stimulé par le rachat en octobre par un consortium soutenu par l'Arabie saoudite, le club de Tyneside a dépensé sans compter en janvier, ce qui lui a permis de remonter dans le classement et de terminer dans la première moitié du tableau.

Les buts de Sterling et Foden dans les derniers instants du match ont permis aux fans de City de profiter, cette fois-ci, de deux buts en fin de match.

"Nous avons montré la personnalité que nous avons après la défaite incroyable [contre Madrid]", a déclaré Rodri à Sky Sports.

"Mais le football est ainsi fait, nous devons nous réveiller parce que nous devons rester concentrés sur la Premier League... Nous sommes toujours dans la course. La personnalité que nous avons montrée aujourd'hui était incroyable".

Arsenal se rapproche du retour en Ligue des champions

Par ailleurs, un doublé d'Eddie Nketiah en début de match a permis à Arsenal de remporter une victoire cruciale (2-1) sur Leeds United dans sa quête d'une place en Ligue des champions, ce qui a renforcé les craintes de Leeds quant à sa relégation.

Les deux équipes ont joué à 10 pendant plus d'une heure après le carton rouge de Luke Ayling en première mi-temps, mais la tête de Diego Llorente a permis à Arsenal, quatrième, de s'imposer et d'aborder le derby de jeudi contre les Spurs avec quatre points d'avance sur ses rivaux du nord de Londres.

Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité et de parité.

La défaite de Leeds a fait basculer le club du Yorkshire dans la zone de relégation, une situation aggravée par la victoire d'Everton à Leicester (2-1) qui l'a sorti de la zone de relégation.

West Ham a rejoint Manchester City pour se remettre de sa déception européenne du milieu de semaine, en battant Norwich 4-0, déjà relégué, pour atténuer la douleur de la défaite de jeudi en demi-finale de l'Europa League face à l'Eintracht Francfort.

Source: edition.cnn.com