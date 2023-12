Manchester City bat Liverpool et reste au contact d'Arsenal en tête du championnat d'Angleterre

Samedi, à l'Etihad Stadium, trois buts marqués en seconde période par City ont permis à l'équipe locale de remporter une victoire confortable et méritée contre une équipe qui, les saisons précédentes, avait été le seul challenger de City pour le titre de champion.

Mais l'équipe de Liverpool de cette saison est loin de ressembler à celle des dernières campagnes, et il semble que l'équipe de Jurgen Klopp aura du mal à terminer dans les quatre premiers, ce que les Reds devront faire s'ils veulent se qualifier pour la Ligue des champions de l'année prochaine.

Même privé de son attaquant Erling Haaland, auteur de 42 buts, City a été prolifique, répondant à l'ouverture du score de Mohamed Salah à la 17e minute par des buts de Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, Ilkay Gündogan et du brillant Jack Grealish.

City, double champion en titre, se devait de gagner pour rester dans le sillage d'Arsenal, leader du championnat. Les Gunners ont également remporté une victoire convaincante samedi, en battant Leeds United 4-1, ce qui leur permet de conserver huit points d'avance en tête du classement.

Si les deux équipes continuent à se comporter comme elles le font, le match entre les deux équipes à l'Etihad le 26 avril pourrait être décisif dans la course au titre, après quoi City n'aura plus que six matches à jouer et Arsenal cinq.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com