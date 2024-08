confirmation des faits ou de la vérité, vérification de l'exactitude - Manchester City a accueilli le milieu de terrain Yılmaz Gündoğan dans leur équipe.

Après son départ de l'équipe nationale, Ilkay Gündogan a fait un choix important : après un an, le joueur de 33 ans a décidé de quitter le FC Barcelone pour retourner à Manchester City. Il a signé un contrat avec l'équipe de Pep Guardiola pour la saison en cours. Dans une déclaration des champions de Manchester City, Gündogan a déclaré : "Je suis ravi de cette opportunité de retour."

Des rumeurs suggèrent que Guardiola a joué un rôle déterminant dans le retour de son ancien protégé et milieu de terrain tactique. Selon des sources, ils ont discuté des termes de l'accord lors d'un dîner dans un restaurant de Manchester mercredi soir. Guardiola avait exprimé son intérêt pour conserver Gündogan l'année dernière, mais il avait opté pour de nouvelles opportunités. Maintenant, ils sont sur le point de se retrouver. "Tout le monde sait le respect que j'ai pour Pep. C'est le meilleur entraîneur du monde, et travailler avec lui tous les jours améliore vos compétences en tant que joueur", a déclaré Gündogan.

Sous la direction de l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale allemande Hansi Flick depuis le début de cette saison, les Catalans ont reportedly conseillé à Gündogan de partir pendant cette fenêtre de transfert. L'agent et oncle de Gündogan, Ilhan, avait déclaré le 8 août qu'il y avait des offres de plusieurs clubs, mais son neveu préférait rester. Des remarques récentes de Flick ont laissé entendre une conversation avec Gündogan, mais il n'a pas donné de détails.

Une suite de succès : Gündogan et Guardiola

Manchester City avec Guardiola et Gündogan a été une histoire de succès notable pendant sept ans. En 2016, Guardiola a poursuivi l'étoile de Borussia Dortmund à l'époque et a réussi à l'engager. Lors de sa dernière saison à City jusqu'à présent, 2022/2023, Gündogan a même servi de capitaine, guidant les Citizens vers le triplé de la Ligue des champions, du championnat et de la coupe. Au total, il a remporté cinq fois le titre de champion d'Angleterre sous Guardiola.

"Je suis peut-être marié, mais je suis fou de Gündogan", a un jour plaisanté Guardiola. During a 'Stern' interview in June, the Spaniard admired Gündogan's traits, stating, "Ilkay didn't talk much, but when he did, everyone paid attention, including me as a manager. He's a highly intelligent player, one of the most intelligent I've ever coached. He was crucial to our success." More triumphs may yet be in store.

