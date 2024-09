Malte refuse l'autorisation de l'embarcation de Ruby.

Suite à une recherche approfondie, Malte a finalement refusé l'accès au navire endommagé "Ruby", chargé d'environ 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Le navire ne pourra accéder à un port maltais qu'après avoir déchargé sa cargaison hazardous, selon les autorités de transport de Valletta.

Les instructions données à l'équipage sont de transférer la cargaison à des navires se situant au-delà des eaux territoriales maltaises. Actuellement, le "Ruby", arborant le pavillon maltais, traverse la mer du Nord, en route vers la Méditerranée. Auparavant, il avait été ancré pendant plusieurs jours au large de la côte sud de la Norvège. La Norvège, la Suède et la Lituanie l'avaient toutes refusées. Le navire était prévu pour arriver à Malte le 8 octobre, selon les données des services de suivi des navires Vesselfinder et Marinetraffic.

L'itinéraire du cargo a été surveillé de près ces derniers temps par plusieurs États côtiers de la mer du Nord et de la mer Baltique en raison de la nature de sa cargaison. Le nitrate d'ammonium est connu pour avoir été à l'origine de la catastrophe qui a eu lieu dans le port de la capitale libanaise Beyrouth en août 2020, où de vastes quantités de cette substance avaient été stockées de manière non sécurisée pendant des années. Plus de 200 vies ont été perdues dans l'explosion qui a suivi. Principalement utilisé comme composant d'engrais, il peut également servir d'explosif.

Le "Ruby" avait appareillé de la péninsule russe de Kola. Peu après avoir quitté le port russe de Mourmansk, il a subi des dommages à la coque dans des circonstances obscures, mais a poursuivi son voyage. Le navire de 183 mètres de long a passé les derniers jours à dériver en mer du Nord, sans pouvoir trouver un endroit où accoster. Le lundi, il a changé de cap et a identifié Marsaxlokk, un port du sud de Malte, comme sa destination.

Les autorités de transport de Valletta, préoccupées par la cargaison, ont demandé à la Commission de fournir des conseils d'expert sur le déchargement sécurisé du nitrate d'ammonium du "Ruby". Despite les refus précédents, la Commission est maintenant en pourparlers avec les autorités maltaises pour permettre au navire d'entrer dans ses eaux tout en respectant des protocoles de sécurité stricts.

