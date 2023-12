Malheureux ou anxieux ? La façon dont vous dormez peut en être la cause

"Nous avons constaté que toutes les formes de perte de sommeil - privation totale de sommeil, perte partielle de sommeil et fragmentation du sommeil - entraînaient des changements émotionnels. L'effet le plus fort et le plus constant était que la perte de sommeil réduisait l'humeur positive", a déclaré Cara Palmer, co-auteur principal de l'étude, professeur adjoint et directeur du laboratoire du sommeil et du développement à l'université d'État du Montana, à Bozeman.

"Nous avons également constaté que la perte de sommeil augmentait les sentiments d'anxiété", a déclaré Palmer dans un courriel. "Lors d'événements émotionnels, les personnes étaient également plus susceptibles de déclarer qu'elles réagissaient différemment de celles qui étaient bien reposées.

"Plus précisément, ils ont déclaré ressentir moins d'éveil émotionnel, c'est-à-dire lorsque nous ressentons l'intensité de certaines émotions dans notre corps, ce qui suggère que, dans l'ensemble, les personnes ressentent des réactions émotionnelles plus atténuées après une perte de sommeil.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les adultes de plus de 18 ans ont besoin d'au moins sept heures de sommeil solide par nuit pour être en bonne santé. Lorsqu'ils n'atteignent pas ce minimum, les conséquences peuvent être lourdes : des études ont établi un lien entre un sommeil insuffisant et un risque accru d'obésité, de maladies cardiaques et de démence, ainsi que de troubles de l'humeur.

Malgré ces risques, plus de 30 % des adultes ont un déficit de sommeil quotidien (lorsque vous dormez moins que ce dont votre corps a besoin) de plus d'une heure, tandis que près d'un adulte sur dix manque de deux heures de sommeil ou plus chaque nuit, selon une étude réalisée en 2022.

"Dans le monde entier, les individus dorment rarement la quantité de sommeil recommandée au moins cinq nuits par semaine", a déclaré Jo Bower, codirectrice de l'étude et maître de conférences à l'université d'East Anglia à Norwich, en Angleterre, dans un courriel. "Notre travail montre les conséquences potentielles de cette situation sur notre santé émotionnelle, à une époque où les problèmes de santé mentale augmentent rapidement.

Types de perte de sommeil

Publiée jeudi dans la revue Psychological Bulletin de l'American Psychological Association, la recherche a analysé les données de 154 études portant sur plus de 5 000 personnes au cours de cinq décennies.

Dans ces études, les chercheurs ont perturbé le sommeil des participants pendant une ou plusieurs nuits, soit en les maintenant éveillés (privation de sommeil), soit en les réveillant périodiquement (fragmentation du sommeil), soit en les faisant se lever plus tôt que d'habitude (perte partielle de sommeil). Par la suite, les participants ont été soumis à des tests d'anxiété, de dépression, d'humeur et de réaction à des déclencheurs émotionnels.

"En général, la privation totale de sommeil a eu un impact plus important sur l'humeur et les émotions que la perte partielle de sommeil ou la fragmentation du sommeil", a déclaré M. Palmer. "Il est intéressant de noter que l'effet du sommeil sur l'humeur positive se produit même après de courtes périodes de perte de sommeil, comme se coucher une heure ou deux plus tard que d'habitude ou après avoir perdu seulement quelques heures de sommeil.

Selon le Dr Raj Dasgupta, spécialiste du sommeil et pneumologue, professeur associé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud, cette métanalyse "vaste et complète" souligne les liens étroits qui existent entre la santé mentale et le sommeil. Il n'a pas participé à la recherche.

Il y a peut-être une part de vérité dans le dicton : "on s'est réveillé du mauvais côté du lit"", a déclaré le Dr Dasgupta dans un courriel. "Les études incluses dans la méta-analyse ont montré que les sujets dont la quantité et la qualité du sommeil étaient médiocres se sentaient plus stressés, en colère, tristes et mentalement épuisés. Lorsque les sujets reprenaient un sommeil normal, ils faisaient état d'une amélioration spectaculaire de leur humeur".

Que se passe-t-il ?

Qu'est-ce qui, dans le sommeil, fait que notre corps se comporte de la sorte ? La réponse se trouve dans le cerveau, selon Palmer.

"Nous savons, grâce à des recherches antérieures, que la perte de sommeil a un impact sur les circuits neuronaux impliqués dans l'expérience de la récompense ou des expériences positives, ce qui joue probablement un rôle", a-t-elle déclaré. "Nous observons également des réactions accrues dans les zones du cerveau qui sont impliquées dans les expériences émotionnelles. ...

"Parallèlement, les connexions entre les centres d'émotion du cerveau et le cortex préfrontal, qui nous aide à contrôler nos réactions émotionnelles, sont altérées.

Si tous les types de troubles du sommeil affectent l'humeur, l'étude a révélé que les réactions aux expériences émotionnelles étaient plus négatives après la perte du sommeil à mouvements oculaires rapides (REM) qu'après la perte du sommeil à ondes lentes ou "profond".

Pendant le sommeil lent, l'organisme élimine du cerveau les substances potentiellement nocives, notamment la protéine bêta-amyloïde, signe distinctif de la maladie d'Alzheimer, tandis que le sommeil paradoxal est le stade du sommeil au cours duquel nous rêvons et où les informations et les expériences sont consolidées et stockées dans la mémoire.

"Il est probable que les deux soient importants, mais de manière différente", a déclaré M. Bower. "Par exemple, des travaux antérieurs ont montré que le sommeil paradoxal peut être lié au traitement des souvenirs émotionnels et pourrait donc avoir un effet sur l'humeur par le biais de processus cognitifs.

Le sommeil lent, quant à lui, pourrait être lié aux centres de récompense du cerveau, ce qui pourrait influencer les réponses à des situations émotionnelles positives, a-t-elle ajouté.

Le sommeil profond est considéré comme l'un des meilleurs marqueurs de la qualité du sommeil, car une personne doit généralement avoir un sommeil relativement ininterrompu pour l'obtenir. Étant donné que chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes, la plupart des adultes ont besoin de sept à huit heures de sommeil relativement ininterrompu pour obtenir un sommeil réparateur, selon les CDC.

Impact sur l'anxiété et la dépression

Selon l'étude, le manque de sommeil aggrave également les symptômes d'anxiété et de dépression, même chez les personnes ne souffrant pas de troubles psychiatriques ou physiques connus.

"Des périodes d'éveil plus longues ont entraîné des symptômes de dépression ou d'anxiété plus extrêmes", a déclaré Palmer. "Il est probable que la perte de sommeil affecte différemment les personnes déjà déprimées ou présentant un risque génétique de dépression. Par exemple, certains de nos travaux antérieurs suggèrent que les personnes qui sont déjà anxieuses peuvent réagir de manière exagérée à la perte de sommeil".

Les difficultés à dormir peuvent également être l'un des premiers signes d'un trouble mental émergent, a déclaré Dasgupta.

"L'insomnie chronique peut augmenter le risque de développer un trouble de l'humeur, tel que la dépression ou l'anxiété. "Le manque de sommeil peut être un facteur de risque encore plus important pour l'anxiété. Les études incluses dans la méta-analyse montrent que les personnes souffrant d'insomnie sont plus susceptibles de développer un trouble anxieux et que l'insomnie est également un facteur prédictif fiable de la dépression".

L'apnée obstructive du sommeil, dans laquelle le corps peut s'arrêter de respirer pendant 10 secondes ou plus à la fois, peut également créer un sommeil fragmenté et perturbé, a déclaré Dasgupta. Ce type de trouble du sommeil "est plus fréquent chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques et doit être pris en compte", a-t-il ajouté.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'impact d'un manque de sommeil sur les personnes souffrant de troubles mentaux, les adolescents et les enfants, mais chaque personne devrait veiller à donner la priorité au sommeil dans sa vie, a déclaré Bower.

"S'accorder du temps pour dormir est un acte de soin personnel important, au même titre que bien manger et faire de l'exercice, a déclaré Mme Bower. "Il est également important de procéder à des changements systémiques qui favorisent la capacité des individus à bénéficier d'un sommeil de bonne qualité.

"Il s'agit notamment de prendre en compte les politiques relatives aux heures de début des cours, aux heures de travail, aux horaires des équipes et à l'accès aux soins de santé qui permettent de traiter les problèmes de sommeil.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com