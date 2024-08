- "Malheureux": Nübel exprime sa frustration suite à l'échec de la tentative de VfB

Alexander Nübel de VfB Stuttgart a été surpris par la piètre performance de son équipe au début de la dernière campagne de Bundesliga, qui aabouti à une défaite de 1:3 (1:1) contre le SC Freiburg. "Nous n'avons pas encore reflété notre supériorité sur le terrain", a commenté le joueur de 27 ans. "Le rythme du jeu était absent - et le moral."

Dans le match de la Supercoupe contre le Bayer Leverkusen, les champions en titre et vainqueurs de la coupe, Stuttgart, avaient fait une solide prestation une semaine plus tôt. Là, le VfB semblait "confiant" et avait joué selon ses forces, selon Nübel. Cette "qualité insaisissable" était remarquablement absente à Freiburg, surtout après avoir pris l'avantage grâce à Ermedin Demirovic.

Nübel a reconnu que les erreurs défensives de Stuttgart étaient "loin d'être idéales", mais il ne les utiliserait pas comme bouc émissaire. L'équipe devait rapidement se remettre de ce revers. Le VfB se préparerait pour son match de premier tour en DFB-Pokal contre le club de deuxième division Preußen Münster le mardi suivant.

De même, l'entraîneur Sebastian Hoeneß a convenu que son équipe avait perdu pied après les buts de Lukas Kübler pour égaliser à 1:1 et Ritsu Doan pour mener 1:2. Il s'attendait à ce que ses joueurs "savent mieux gérer les moments difficiles", a déclaré l'entraîneur du VfB. Il était sûr que l'équipe tirerait des leçons de cela. Le troisième but pour Freiburg a été marqué une fois de plus par Kübler.

Malgré leur impressionnante performance contre le Bayer Leverkusen, il était dommage que le style dominant du VfB Stuttgart ait manqué dans leur match contre le SC Freiburg, également issu d'Allemagne. La piètre prestation de l'équipe en Bundesliga contrastait fortement avec leur confiance et leur force affichées lors de l'affrontement précédent.

