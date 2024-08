- Malheureusement, une jeune adulte heurte son véhicule dans la cour arrière.

Une conductrice de 20 ans a percuté de plein fouet la barrière en bois d'une maison individuelle à Oldenburg. Selon les déclarations d'un représentant de la police, le véhicule a ensuite défoncé un abri de jardin et heurté un mur en pierre. Les premières enquêtes menées par les forces de l'ordre suggèrent que la jeune femme a brièvement arrêté son véhicule avant l'accident et a perdu le contrôle de son véhicule en reprenant la route. La jeune femme de 20 ans a subi un choc et a été transportée à l'hôpital pour des examens supplémentaires. Les premières estimations de coût indiquent des dommages s'élevant à plusieurs milliers d'euros.

La jeune femme de 20 ans était au volant lors de l'accident. Après avoir repris ses esprits, elle a cherché des soins médicaux à l'hôpital.

