Malheureusement, Tito Jackson, le frère de Michael Jackson, est décédé.

Dans les années 70, Tito Jackson était une figure clé de la formation du groupe de musique The Jackson 5, qui incluait son frère Michael et d'autres membres de sa famille. Après leur séparation, Tito, comme son frère Michael, a poursuivi ses projets musicaux. Récemment, il a enchanté le public à Munich. Malheureusement, Tito, âgé de 70 ans, nous a quitté.

Cette triste nouvelle a été confirmée par le neveu de Tito, Siggy Jackson, à "People". Selon "Entertainment Tonight", Tito est décédé le 15 septembre des complications suite à une crise cardiaque.

Avant son décès prématuré, Tito s'est produit sur scène avec ses frères Jackie et Marlon en tant que The Jacksons. Cet été, ils ont joué des concerts en Écosse, en Californie et en Angleterre. Le 10 septembre, ils se sont produits au Circus Krone à Munich, leur seule étape en Allemagne lors de la tournée. Les frères ont également rendu hommage à leur frère défunt, Michael Jackson, à cet endroit. Tito a partagé ses sentiments sur Facebook, exprimant sa gratitude pour ce lieu spécial qui célèbre la mémoire de Michael ainsi que leur héritage commun.

Pionnier des Jackson 5

Fondé à l'origine dans les années 70, The Jackson 5 était dirigé par Tito avec Michael, Jackie, Jermaine et Marlon (ainsi que l'ajout ultérieur de Randy Jackson). Le groupe de pop familial a connu des tubes avec des chansons comme "I Want You Back", "ABC" et "I'll Be There". Ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 1997 et ont même reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Tito a également entamé une carrière solo et a sorti deux albums studio. Dans une interview accordée au magazine "Blues Blast" en 2021, il a exprimé son désir de revenir sur scène et de créer de la musique, déclarant : "J'ai passé la majeure partie de ma vie à jouer des chansons des Jackson 5, mais dans ma famille, le blues était notre musique principale. Je voulais simplement jammer, mais je n'ai pas trouvé de professionnels avec qui collaborer."

Son dernier single, "Love One Another", sorti en 2021, comportait des contributions de membres de la famille Jackson, dont Kris Jenner, Kim Kardashian et ses fils Taj, TJ et Taryll. Le trio a également formé le groupe 3T, que Tito gérait, et était le sujet de la série de télé-réalité "The Jacksons: Next Generation" en 2015.

Malgré ses problèmes de santé cardiaque, l'amour de Tito pour la musique est resté inébranlable, comme en témoigne sa collaboration sur le dernier single "Love One Another" en 2021. Dans les mois précédant son décès, Tito et ses frères Jackie et Marlon ont continué à captiver le public avec leurs performances en tant que The Jacksons, démontrant ainsi leur legs durable dans l'industrie de la musique.

