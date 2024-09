Malheureusement, six personnes ont perdu la vie dans les pluies les plus fortes depuis des décennies qui ont balayé certaines régions d'Europe centrale et orientale.

Un système de basse pression atmosphérique se déplaçant paisiblement, baptisé tempête Boris, a déversé un mois de précipitations sur divers centres historiques européens, tels que Vienne, Bratislava et Prague. Cette pluie persistante a continué jusqu'à dimanche.

Malheureusement, un individu a perdu la vie noyé dans le comté de Klodzko, dans le sud-ouest de la Pologne, comme l'a rapporté Reuters dimanche. De même, un pompier est décédé en service dans le Lower Austria, en Autriche, avec le représentant du service confirmant la triste nouvelle à CNN.

Cet événement tragique a suivi quatre décès en Roumanie, où les pluies torrentielles ont laissé de nombreuses personnes bloquées dans les régions inondées.

"L'impact a été le plus sévère dans sept endroits", a déclaré le ministre de l'Intérieur roumain Cătălin Predoiu à CNN affiliate Antena 3. "Ils sont déjà intervenus là-bas pour secourir 95 personnes. Malheureusement, quatre personnes ont été découvertes mortes dans leurs maisons ou cours."

Les services d'urgence ont été déclenchés dans les comtés touchés alors que les autorités mettaient en garde contre les plus fortes précipitations enregistrées en un siècle au cours des 24 heures précédentes.

Les rivières de Pologne et de République tchèque ont débordé. Dans le comté de Klodzko, dans le sud-ouest de la Pologne, 1 600 personnes ont été évacuées alors que les rivières locales atteignaient des niveaux record et débordaient. Klodzko, une ville de 25 000 habitants, était en partie submergée dimanche.

Le Premier ministre Donald Tusk s'est adressé aux médias dimanche, déclarant que la situation était "extraordinairement dramatique" et "la plus dramatique dans le comté de Klodzko", selon Reuters.

"J'exhorte les résidents à collaborer avec les services de secours lorsqu'ils reçoivent des ordres d'évacuation", a ajouté Tusk.

Des inondations majeures sont attendues en République tchèque, où les autorités ont ordonné des évacuations obligatoires dans certaines zones. Des images diffusées par le Service d'incendie et de secours de la République tchèque ont montré des rues inondées dans la municipalité de Benešově nad Černou, dans le sud, où deux femmes ont ignoré les ordres d'évacuation et ont dû être secourues en bateau.

En Allemagne, les États du sud-ouest et de l'est se préparent aux inondations, des avertissements de crue étant émis pour les rivières de l'État de Saxe.

Les fortes précipitations ont fait monter les niveaux d'eau dans plusieurs rivières voisines en Autriche, nécessitant l'envoi de équipes de secours dans les zones touchées. De nombreuses municipalités de Basse-Autriche ont déclaré l'état d'urgence alors que les fortes précipitations se poursuivaient tout au long de dimanche.

Des alertes de la plus haute sévérité, appelées "alertes rouges", ont été émises pour certaines régions de Pologne, d'Allemagne, de République tchèque, d'Autriche et de Slovaquie. Ces avertissements couvrent "des phénomènes météorologiques intenses" et "des dommages importants sont probables", selon Meteoalarm.

Les météorologues de CNN Taylor Ward, Allison Chinchar et Elliana Hebert ont contribué à ce rapport.

Malgré les inondations généralisées et les dommages importants en Europe, des efforts d'aide internationale sont en cours pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Par exemple, l'Allemagne a promis 10 millions d'euros d'aide d'urgence aux pays touchés.

Les fortes précipitations et les inondations qui ont suivi n'ont pas épargné la scène mondiale, les événements météorologiques extrêmes devenant de plus en plus fréquents et graves, suscitant des préoccupations quant au changement climatique et son impact sur notre planète.

