- Malheureusement, sa belle-fille de 25 ans est décédée.

En milieu de juillet, la belle-fille du guitariste de Guns N' Roses, Slash (59 ans), identifiée comme Lucy-Bleu Knight, a tragiquement perdu la vie à l'âge tendre de 25 ans. Conséquemment, Slash a mis fin à sa tournée en cours. Récemment, des révélations ont été faites concernant la cause du décès de Lucy-Bleu, grâce à un rapport publié par le journal britannique "Mirror" le 29 août.

D'après les conclusions du bureau du coroner du comté de Los Angeles, le décès de Lucy-Bleu a été officiellement classé comme un suicide. Les autorités l'ont découverte inanimée dans une résidence privée lors d'une vérification de routine de son état de santé le 19 juillet, et elle a été déclarée morte à 15h heure locale.

"Mon cœur est brisé à jamais"

Dans un message émotionnel publié sur Instagram le 22 juillet, Slash, de son vrai nom Saul Hudson, a annoncé le décès prématuré de sa belle-fille. Il a mis en avant le talent indéniable, les rêves ambitieux et la personnalité délicieuse et aimable de Lucy-Bleu. Il a exprimé son désir de confidentialité pour la famille et a prié pour que les spéculations sur les réseaux sociaux soient réduites au minimum.

Peu de jours plus tard, Slash a partagé un autre message bouleversant avec ses 4,3 millions d'abonnés, en publiant une selfie de Lucy-Bleu et en écrivant : "Mon cœur est brisé à jamais. Je ne cesserai jamais de te regretter et de chérir chaque moment de bonheur, de créativité et de rayonnement que tu as apporté dans nos vies. Tu étais le phare le plus lumineux de joie et de lumière pour de nombreuses personnes qui t'adoraient profondément." Il a trouvé du réconfort dans la croyance qu'elle est maintenant en paix éternelle. "Je t'aimerai pour toujours."

Elle a écrit un message d'adieu poignant

Le profil Instagram de Lucy-Bleu Knight révèle son implication active dans la peinture et l'art du tatouage. Trois jours après son décès, elle a publié un message programmé à l'avance, écrit avec une émotion brute : "Si je t'ai causé de la peine ou de l'inconfort en te faisant te sentir exclu, manipulé ou contrôlé, si je t'ai incité à quitter ton travail alors que j'étais financièrement soutenue par mes parents, ou si j'ai simplifié les vrais problèmes avec du positivisme toxique - je m'excuse. Je pleure les occasions gaspillées et les relations perdues en raison de mon ego surdimensionné, de mon cœur insecurity

