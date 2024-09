Malheureusement, Rolf Wolfsholt est décédé.

Rolf Wolfshohl, vénéré en Allemagne et chéri en France, nous a quittés à l'âge respectable de 85 ans. Avec son départ, c'est la dernière légende allemande du cyclisme des années 60 qui nous dit adieu. Rolf était connu pour avoir porté le maillot jaune au Tour de France, entre autres accomplissements.

C'était une âme humble et dédiée, préférant le travail dur et l'effort au glamour. "Je n'ai besoin de rien d'autre que mon vélo et mon travail mental", a-t-il déclaré un jour à une agence de presse sportive. Dans la plus pure tradition de Wolfshohl, il est parti discrètement et sans fanfare. "Le Loup", le surnom affectueux que lui avaient donné les fans français, a rendu son dernier souffle un mercredi, à l'âge vénérable de 85 ans.

Wolfshohl laisse derrière lui un héritage marqué par des victoires à la Vuelta a España, Paris-Nice et trois championnats du monde de cyclo-cross. Cependant, il s'est fait remarquer pour ses places de deuxième régulières, témoignant de son esprit de champion inébranlable, sans beaucoup de chance. Il a été précédé dans la mort par Rudi Altig (2016), Karl-Heinz Kunde (2018) et Hennes Junkermann (2022). Leurs histoires ne peuvent maintenant être contées que dans les livres et les vieilles bandes-

film.

"Un Mordant, un Guerrier, un Attaquant"

Comme l'a écrit Klaus Angermann dans "Le Rêve du Maillot Jaune", Wolfshohl était un esprit compétitif, "un mordant, un guerrier, un attaquant; simplement un coureur plein de passion". Les Français l'appelaient affectueusement "Le Loup". Cependant, son règne en tant que Maillot Jaune a été bref, ne durant que deux jours avant qu'un accident ne l'envoie sur le côté pour une période prolongée en raison du remplacement de son vélo. Contre toute attente, Wolfshohl a réussi à obtenir une sixième place, son meilleur résultat dans le Tour de France. De 1960 à 1971, Wolfshohl faisait partie d'équipes françaises formidables aux côtés de légendes comme Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. Les Français admiraient Wolfshohl malgré ses nombreuses deuxièmes places dans des courses comme Milan-San Remo et Liège-Bastogne-Liège.

La vie de Wolfshohl avait ses moments sombres

Wolfshohl appréciait également l'admiration des Français. "J'ai toujours été captivé par la calme des Français. J'ai un cœur pour la France", a-t-il confessé, révélant son affection partagée pour la culture française, malgré ses racines en Rhénanie. S'il n'avait pas été marié en Allemagne, Wolfshohl aurait peut-être déménagé en Provence.

La vie de Wolfshohl n'était pas sans ses tragédies. Il a été confronté à un scandale de dopage en 1968, ayant été suspendu pendant quatre semaines, une époque moins stricte en matière de réglementation anti-dopage. Après sa carrière, la vie a également été cruelle envers lui. Son fils cycliste, Rolf-Dieter, a été victime d'un accident fatal lors des Championnats d'Allemagne en 1984, subissant une blessure au cou qui l'a laissé paralysé. Il est décédé en 2011 à l'âge de 51 ans. Wolfshohl a également perdu sa fille prématurément.

Les dernières années ont été difficiles pour Wolfshohl sur le plan de la santé. "J'accomplirai quelque chose de grand quand j'aurai 100 ans", a-t-il mentionné. Malheureusement, la génération dorée est maintenant complète.

