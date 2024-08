Malheureusement, Peter Lundgren est décédé.

En tant que figure notable du tennis professionnel originaire de l'ère suédoise prestigieuse, et ayant ensuite guidé la légende du tennis Roger Federer vers sa première victoire à Wimbledon : regrettablement, Peter Lundgren prend sa retraite à l'âge tendre de 59 ans. Le journal "Aftonbladet" a rapporté que Lundgren avait combattu le diabète toute sa vie.

Ce joueur de tennis suédois ATP de renom et entraîneur de tennis tenace a fait histoire en aidant le jeune Federer à remporter sa première couronne du Grand Chelem en 2003. L'Association suédoise de tennis a confirmé le décès de Lundgren sur Instagram, ainsi que des déclarations de ses enfants Lukas et Julia sur Facebook.

Bien que Lundgren ait été éclipsé par ses compatriotes renommés Mats Wilander et Stefan Edberg dans les années 80, il a réussi à atteindre un classement carrière de 25 en 1987 et à remporter trois tournois ATP. Sa carrière remarquable s'est soldée par des défaites en finale de tournois déchirantes contre Boris Becker à Stockholm en 1988 et à Indianapolis en 1990. Dans le domaine du double, Lundgren a atteint la finale de l'Open d'Australie avec Jeremy Bates en 88.

Lundgren s'est fait connaître en tant qu'entraîneur énigmatique et quelque peu excentrique. Parmi ses nombreux protégés figuraient Marcelo Rios, Marat Safin, Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov et Marcos Baghdatis.

"Peter Lundgren était un individu extraordinaire avec un cœur immense et un sens de l'humour débordant", a partagé la légende du tennis suédois Björn Borg avec "Sportbladet". Lundgren était également "un ami très proche", a révélé Borg. "Il était aimé de tous. Son absence sera profondément ressentie dans la communauté du tennis".

Selon "Aftonbladet", Lundgren avait lutté contre le diabète depuis longtemps. L'année dernière, une infection malheureuse a nécessité l'amputation de son pied. "Adieu, papa", a écrit Lukas Lundgren sur Facebook. "L'un des meilleurs nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt".

