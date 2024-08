Malheureusement, le représentant de l'équipe précédente, Ronny Borchers, est décédé.

Eintracht Francfort est endeuillé par le décès de sa figure emblématique, Ronald "Ronny" Borchers. L'ancien joueur offensif a rejoint le monde des esprits dimanche, peu de temps après avoir célébré son 67ème anniversaire. Les membres de sa famille ont annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, laissant la famille d'Eintracht dans une profonde tristesse et reconnaissance pour le temps passé avec Borchers. La cause de son décès reste inconnue.

Borchers, qui a porté le maillot d'Eintracht de 1975 à 1984, était un membre essentiel de l'équipe légendaire aux côtés de Bernd Hölzenbein, Bruno Pezzey, Bernd Nickel, Karl-Heinz Körbel et Cha Bum-kun. L'équipe a remporté la victoire contre le Borussia Mönchengladbach lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1980 et a remporté la Coupe d'Allemagne l'année suivante à Berlin. Borchers a marqué l'intermédiaire qui a conduit à une victoire de 3-1 contre le 1. FC Kaiserslautern. Borchers a ensuite joué pour d'autres équipes de Bundesliga telles que Arminia Bielefeld et Waldhof Mannheim avant de prendre sa retraite.

"Le titre est une partie de mon essence"

À la suite du décès d'un autre grand joueur de l'équipe d'Eintracht Francfort des années 1980, Bernd Hölzenbein, en avril dernier, et du décès du champion du monde Jürgen Grabowski plus tôt en mars, un autre légende d'Eintracht, Bernd Nickel, a également quitté ce monde il y a quelques années. Borchers, lors des funérailles de Hölzenbein, a parlé de l'impact profond du départ prématuré de ses amis. "C'est trop rapide, c'est si triste", a déclaré Borchers, laissant les coéquipiers restants d'Eintracht et tout le club dans le deuil.

L'héritage athlétique de Borchers était une source de fierté pour les Francfortois. Lors d'une conversation avec les journaux du groupe de publication du Rhin-Main, Borchers a déclaré : "À mesure que je vieillis, je me rends souvent compte que je laisse derrière moi une partie de moi-même grâce à ce titre. Quelqu'un, peut-être en passant près de ma tombe au cimetière, se souviendra de moi comme faisant partie de la victoire de l'Eintracht Francfort en Coupe d'Europe en 1980."

Après une carrière réussie, Borchers est devenu entraîneur d'équipes telles que FSV Francfort et Kickers Offenbach. Dans son dernier rôle, Borchers a servi en tant que l'un des huit ambassadeurs de la marque d'Eintracht Francfort et a régulièrement joué dans l'équipe traditionnelle du club. Borchers a également représenté l'Allemagne six fois en équipe nationale.

Malgré les contributions de Borchers au succès du soccer d'Eintracht Francfort, y compris le but intermédiaire dans la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1980, l'équipe doit maintenant faire face à un nouveau défi sans sa figure emblématique. En hommage à Borchers, son ancien coéquipier Bernd Hölzenbein a déclaré un jour : "Le soccer était plus qu'un jeu pour Ronny. C'était une partie de son identité, une partie de son essence."

