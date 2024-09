- Malheureusement, le réalisateur et spécialiste des médias Lutz Hachmeister est décédé.

Le spécialiste des médias et cinéaste Lutz Hachmeister nous a quittés. L'Institut pour la politique des médias et de la communication de Cologne a annoncé son décès inattendu, deux semaines avant son 65ème anniversaire.

Hachmeister était une figure importante dans plusieurs domaines. Né en 1959 à Minden, il a obtenu des diplômes en sciences de la communication, en sociologie et en philosophie à Münster et Berlin. Il a commencé sa carrière comme rédacteur en chef des médias au "Tagesspiegel" Berlin et a ensuite dirigé l'Institut Adolf-Grimme à Marl de 1989 à 1995.

À Cologne, son nom continue d'avoir du poids, associé à la Conférence de Cologne (actuellement connue sous le nom de Film Festival Cologne), qu'il a fondée en 1991. Cet événement visait à être un espace de rassemblement pour les cinéastes, à stimuler les conversations, à mettre en avant les tendances et à encourager la créativité. En 2005, il est devenu le directeur fondateur de l'Institut pour la politique des médias et de la communication (IfM), un poste qu'il a occupé jusqu'à son décès. Il a également été à la tête du jury du German Television Award à certaines périodes.

Prix Grimme pour le film Schleyer

Hachmeister était également un publiciste et cinéaste accompli. Il a remporté un Prix Grimme en 2004 pour son film "Schleyer - Eine deutsche Geschichte" (Schleyer - Une histoire allemande) et en 2009, il a remporté un German Television Award avec "Freundschaft – Die Freie Deutsche Jugend" (Amitié - La Jeunesse libre allemande). Outre cela, il a collaboré avec Günter Wallraff pour des documentaires.

De plus, il a écrit et édité plusieurs publications sur la politique des médias et les sciences de la communication. En 2022, une version révisée de son ouvrage "Qui contrôle les médias ? Les 50 plus grands conglomérats de médias et de connaissances dans le monde" a été publiée.

Selon le communiqué publié lundi sur le site de l'Institut pour la politique des médias et de la communication, "La question maintenant est : 'Comment continuer ?' C'est difficile à imaginer." Hachmeister aurait déclaré : "C'est maintenant aux autres de le faire."

