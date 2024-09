Malheureusement, le conseiller en dette de RTL, Peter Zwegat, est décédé.

Peter Zwegat, le célèbre expert financier derrière le format "Libre de dettes" de RTL, est décédé tragiquement à l'âge de 74 ans. La chaîne de Cologne a rendu hommage à sa "passion et sa compassion". De 2007 à 2019, Zwegat a servi en tant que conseiller financier et conseiller en dettes, partageant ses connaissances dans presque 140 épisodes et divers spéciales télévisées. RTL a annoncé sa mort soudaine et inattendue le 9 août. Les funérailles ont été une affaire privée avec les proches parents et amis, selon un communiqué de RTL.

Markus Küttner, directeur de l'entertainment de RTL, se remémore l'impact de Zwegat en déclarant : "Peter Zwegat a aidé de nombreuses personnes à reconstruire leur vie grâce à son engagement et sa compassion inébranlables. Sa capacité à simplifier les problèmes financiers complexes et à offrir des solutions viables était vraimentremarkable. Il sera à jamais immortalisé en tant qu'expert unique en son genre et être humain relatable." En témoignant sa sympathie, Küttner a écrit : "Nos pensées sont avec la femme de Zwegat et ses amis."

"Perspectives inégalées"

Selon Küttner, Zwegat a transformé ses "connaissances approfondies et perspectives inégalées" dans les foyers de nombreux téléspectateurs grâce à "Libre de dettes". Au cours de son mandat chez RTL, Zwegat a acquis une immense popularité grâce à sa "approche compassionnelle". En tant que conseiller en dettes, il a instillé de l'espoir et a offert une sortie de la tourmente financière à de nombreuses personnes : "Ses réalisations dans le domaine de la télévision étaient indéniables, et ses contributions étaient grandement admirées."

En l'honneur de Peter Zwegat, RTL apporte des changements de programmation. Des épisodes sélectionnés de "Libre de dettes" seront rediffusés sur RTLUp à 20h15 et 13h05 chaque samedi.

