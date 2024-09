- Malheureusement, le célèbre chanteur Ela est décédé.

Elicia, connue sous son nom civil Michaela Ahlrichs-Wedig, nous a malheureusement quittés le 24 août, comme l'a confirmé sa ville natale de Vechta. Uwe Hübner, animateur télé, a exprimé ses condoléances sur Facebook en déclarant : "Malheureusement, c'est une triste réalité." Des rapports précédents avaient mentionné un hommage de Hübner sur Facebook le 26 août.

Ahlrichs-Wedig avait 55 ans. Son décès a été un choc selon un communiqué familial. Le faire-part se termine par une citation de la chanson "Until the next time at the end of the world" de "Valerie’s Garten". Les funérailles privées auront lieu le 20 septembre en présence de ses proches.

Son titre le plus célèbre était "Until the next time at the end of the world", en tant que membre du groupe "Valerie’s Garten". Le titre est resté dans les charts allemands pendant une longue période, selon MDR. Ahlrichs-Wedig a également participé à la ronde préliminaire de l'Eurovision de l'Allemagne en 1997 en tant qu'artiste solo, où elle a terminé cinquième.

"C'est une situation tragique et triste, mais Elia n'est plus parmi nous. C'était une personne fantastique, dotée d'une voix incroyable, un véritable phare en temps agités. On m'a demandé d'exprimer mes condoléances, et je suis honoré de le faire."

