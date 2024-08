- Malheureusement, l'ancien entraîneur de la Bundesliga, Christoph Daum, est décédé.

Christoph Daum a dit adieu. Après une longue lutte contre le cancer, il est "parti paisiblement, entouré de ses proches", selon le rapport de l'agence de presse allemande. Daum a rendu son dernier souffle à Cologne un samedi, âgé de 70 ans. Pendant une longue période, il a été l'un des entraîneurs de football les plus vifs et les plus flamboyants du monde professionnel.

Depuis l'automne 2022, Daum livrait un combat contre la maladie. Il s'est d'abord retiré de la vie publique, mais a finalement changé d'avis. Daum est réapparu dans les médias, participant à des interviews et à des talk-shows. Son message principal était : "Le cancer a choisi le mauvais homme." Avec son esprit indomptable, il cherchait à inspirer les autres qui font face à des combats similaires.

Christoph Daum : Affrontement avec Hoeneß et l'affaire de cocaïne

L'arrivée du cancer a été un thème métaphorique récurrent dans la vie de Daum. Même enfant, le garçon mal nourri de Duisburg a fait preuve de courage face à des camarades plus grands que lui.

Dans ses débuts en tant qu'entraîneur de 1. FC Cologne, il a audacieusement défié le FC Bayern et son manager Uli Hoeneß - faillant renverser le géant de la Bundesliga de Munich. Tout au long de sa carrière, Daum n'a jamais craint les défis.

L'affaire de cocaïne sensationnelle de Christoph Daum

Cependant, à chaque étape en haut de l'échelle, Daum a connu une chute correspondante. Juste après avoir remporté son premier titre de Bundesliga avec VfB Stuttgart en 1992, il a involontairement coûté à son équipe la qualification pour la Ligue des champions en raison d'une erreur de substitution. Finalement, l'affaire de cocaïne en 2000, qui a vu Daum perdre son poste d'entraîneur national à Bayer Leverkusen, est devenue un épisode légendaire de son histoire.

Mais Daum a relevé la tête et s'est relevé à nouveau. Il a remporté plus de titres en Autriche et en Turquie, a aidé à faire revenir le 1. FC Cologne en Bundesliga et a veillé à ce qu'ils conservent leur place. Et à travers chaque obstacle de sa vie remarquable, Daum a continué à répéter ces mots : "Vous pouvez trébucher. Et le nombre de chutes n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est combien de fois vous vous relevez."

