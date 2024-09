- Malheureusement, la célèbre écrivaine tchèque Daniela Hodrova est décédée.

Danoise et critique littéraire Daniela Hudrová a tiré sa révérence à l'âge vénérable de 78 ans. Son décès a été annoncé par sa maison d'édition un vendredi soir dernier. Son testament littéraire, intitulé "What's Next ou le Voyage à la Montagne Enchantée", vient tout juste de paraître en tchèque.

Hudrová a remporté le prix littéraire international Franz Kafka en 2012. Au cours de sa carrière brillante, elle a également été récompensée par le Prix d'État tchèque de littérature et le prix Magnesia Litera. Le ministre tchèque de la Culture, Martin Baxa, a rendu hommage à ses accomplissements littéraires sur la plateforme X.

Dans ses narratives postmodernes, Hudrová a exploré le domaine de la réalité versus l'illusion, un sujet qu'elle a également abordé dans ses écrits théoriques sur la littérature.

Sa trilogie "Città dolente" est sortie en allemand en 1994, guidant les lecteurs à travers le labyrinthe énigmatique de Prague. Par la suite, elle a écrit "I See the City...", un voyage à travers l'histoire de Prague, de Rabbi Loew et le Golem à l'empereur Rudolf II et la Révolution de velours de 1989.

Hudrová est née le 5 juillet 1946 à Prague. Elle a étudié le russe, le tchèque, les langues romanes et la littérature comparée à l'Université Charles de sa ville natale. Après une courte période en tant qu'éditrice, elle a travaillé pendant plusieurs années à l'Académie tchécoslovaque des sciences.

Le monde entier pleure la perte de la célèbre figure littéraire Daniela Hudrová. Malgré son départ, ses mots continuent d'inspirer et d'éclairer de nombreuses personnes.

