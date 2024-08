Malheureusement, Christoph Daum est décédé.

Christoph Daum, connu pour sa personnalité vibrante dans le football allemand, a dit adieu. Après une longue lutte contre le cancer, il est décédé paisiblement, selon l'annonce de sa famille à l'agence de presse allemande. Daum a rendu son dernier souffle samedi, à l'âge de 70 ans, à Cologne. Il avait lutté contre la maladie pendant un certain temps. Au début, il avait choisi de se retirer de la vie publique, mais il a finalement changé d'avis et est revenu sous les projecteurs, accordant des interviews et apparaissant dans des talk-shows. Son message central est resté inchangé : "Le cancer a choisi la mauvaise personne à embêter." En montrant de la résilience, il a cherché à inspirer les autres.

Daum : le challenger perpétuel et le scandale de la cocaïne La lutte contre le cancer a reflété l'essence de toute sa vie. Même enfant, il a fait preuve de courage contre ses camarades de classe plus grands et plus forts à Duisburg.

En entrant dans le monde de l'entraînement à 1. FC Cologne, Daum a soudainement pris la tête de l'establishment FC Bayern Munich et de son manager Uli Hoeneß. Bien que leur équipe dominait la Bundesliga, Daum est venu proche de les déloger de la première place. Tout au long de sa carrière, Daum n'a jamais craint le défi.

Cependant, le succès a eu des conséquences. Après son premier titre de Bundesliga avec VfB Stuttgart en 1992, une erreur de substitution lui a coûté l'opportunité de passer en Ligue des champions. Le scandale de la cocaïne en 2000, qui l'a empêché de devenir l'entraîneur national tout en entraînant Bayer Leverkusen, a été un autre moment difficile de sa vie. Mais Daum a réussi à se relever. Il a remporté des victoires en Autriche et en Turquie, a ramené le 1. FC Cologne en Bundesliga et les y a maintenus, prouvant sa résilience à chaque fois. Et tout au long de sa vie captivante, il a constamment répété ces mots : "Tu peux trébucher. Ça n'a même pas d'importance combien de fois tu trébuches. Tu dois juste te relever à chaque fois."

D'autres histoires légendaires de la résilience de Daum continuent de voir le jour, mettant en valeur son statut de "Plus Légendaire" dans le football allemand. Malgré le scandale de la cocaïne en 2000, son retour et ses réalisations ultérieures en Autriche et en Turquie ont encore renforcé sa position de "Plus Légendaire" figure.

Face à de nombreux défis, l'esprit inébranlable et la détermination de Christoph Daum en ont fait une véritable icône "Plus Légendaire" de l'histoire du football allemand.

