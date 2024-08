Deux individus restent introuvables après leur excursion de vacances. - Malheureusement, au moins un mort est survenu dans une grotte de glace en Islande.

Récemment, un autre événement volatil s'est produit dans le paysage islandais : une explosion volcanique s'est transformée en accident dans une grotte de glace. Cet incident malheureux a une fois de plus démontré la puissante et volatile nature de l'Islande. L'effondrement d'une grotte de glace près de la lagune glaciaire de Jökulsárlón a entraîné au moins une victime.

Un autre individu a été grièvement blessé et a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de Reykjavik. Selon le post Facebook de la police islandaise, cet individu est actuellement dans un état stable. Deux autres personnes, présumées être prisonnières sous la glace, font l'objet de recherches actives par les équipes de secours.

Les victimes faisaient partie d'un groupe de 25 touristes internationaux qui exploraient la langue glaciaire de Breiðamerkurjökull dans le sud-est de l'Islande dimanche. Bien que leurs nationalités n'aient pas encore été révélées, ils venaient de divers pays.

L'Islande, avec ses glaciers, ses geysers, ses volcans et ses cascades, est un paradis pour les amateurs de plein air, en particulier les Allemands. L'an dernier, près de 140 000 Allemands ont visité l'Islande. Au total, environ 2,2 millions de touristes sont venus sur l'île, qui compte moins de 400 000 habitants.

Un lien et le havre de Lara Croft

Outre ces merveilles naturelles, les randonnées sur les langues glaciaires et les explorations de grottes de glace sont l'une des activités les plus populaires pour les touristes en Islande. Les promenades en bateau sur Jökulsárlón offrent une expérience tout aussi enchantée : des icebergs de plusieurs mètres de haut dérivent sur le lac glaciaire, qui se sont détachés du Vatnajökull et de sa langue glaciaire, Breiðamerkurjökull. Cette vue à couper le souffle a servi de décor à de nombreuses productions cinématographiques, notamment plusieurs films de James Bond et de Tomb Raider.

Le Vatnajökull est le plus grand glacier d'Europe en dehors des régions polaires. Diverses randonnées dans les grottes de glace sont proposées dans la région.

Malgré le paysage époustouflant, la recherche des deux personnes portées disparues après l'effondrement de la grotte de glace n'est pas une tâche facile : les conditions dangereuses sur place et l'obscurité ont obligé les opérations de recherche à s'arrêter la nuit, pour reprendre avec un nouvel élan le matin. Les images des recherches de la télévision islandaise RÚV montrent des douzaines de travailleurs fouillant les masses de glace recouvertes de sable noir à la main et à la pelle. En raison du terrain impraticable, la machinerie lourde ne pouvait pas être utilisée.

Feu et glace

Il y a quelques jours à peine, la nature brute de l'Islande a montré son côté impressionnant : une éruption volcanique a commencé sur la péninsule de Reykjanes, près de la capitale Reykjavik, il y a environ une semaine. Elle a été accompagnée de nombreux séismes.

Initialement, la lave jaillissait d'une fissure estimée à quatre kilomètres de long, mais maintenant, l'éruption est principalement concentrée sur deux fissures dans la partie nord de la zone d'éruption. Pour l'instant, il n'y a pas de danger imminent pour les

