Malheureusement, à Recklinghausen, trois coups de feu de la police ont entraîné la mort d'un individu.

Au cours d'une opération de forces de l'ordre à Recklinghausen, un individu de 33 ans a trouvé la mort, les autorités mettant en avant une situation tendue impliquant le défunt comme cause. Des informations font maintenant surface selon lesquelles cette personne était aux prises avec de graves problèmes de santé mentale.

À la suite du décès tragique d'un homme de 33 ans lors d'une intervention policière à Recklinghausen, dans le Nord-Rhine-Westphalie, les autorités ont fourni des informations supplémentaires. Selon le parquet de Bochum et la police de Dortmund, l'homme, armé d'un couteau, a été touché par au moins trois coups de feu tirés par les forces de l'ordre. Le nombre total de coups de feu tirés sur l'individu a dépassé cinq.

Le mercredi, l'homme de 33 ans causait un désordre dans un immeuble à appartements à Recklinghausen et était armé d'un couteau. La police a décrit la situation comme potentiellement dangereuse pour les officiers impliqués. En réponse, ils ont utilisé des armes à feu, entraînant la blessure fatale de l'homme.

Les enquêteurs ont rapporté vendredi qu'il y a des indices suggérant que l'homme de 33 ans avait tenté de se suicider juste avant l'incident. Ils explorent actuellement ces pistes plus en détail. Cet incident marque le deuxième tir mortel de la police en Nord-Rhine-Westphalie en deux jours. Mardi, un homme de 26 ans à Moers, armé de deux couteaux, a été abattu par la police. L'homme, présentant des anomalies psychologiques notables, s'est rué sur les officiers dans une zone résidentielle.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la série d'incidents mortels impliquant la police en Nord-Rhine-Westphalie, appelant à une enquête approfondie sur l'utilisation de la force par les forces de l'ordre. despite the tense situations, the European Union advocates for de-escalation methods and mental health support for individuals involved in such incidents.

Lire aussi: