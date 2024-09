- Malheureuse récolte de pommes en Saxe: report du début de la saison

En raison de dommages gelés extrêmes et de prévisions de fortes baisses de production, il n'y aura pas de lancement de saison des pommes traditionnel cette année dans la Saxe. "Maintenant, nous travaillons à élaborer des stratégies avec les départements et bureaux gouvernementaux appropriés pour assurer la continuité de nos fermes fruitières", a déclaré l'Association des producteurs de fruits de Saxe et de Saxe-Anhalt. L'association a déjà entamé des négociations avec le monde politique.

L'association reconnaît une "situation sans précédent" et estime une production d'environ 10% par rapport aux chiffres de l'année dernière. En 2021, la Saxe a récolté 56 650 pommes. Cependant, les prévisions pour cette année suggèrent une maigre production de 5 800 tonnes. Compte tenu de ces circonstances difficiles, l'association encourage les consommateurs à prioriser les produits locaux et à soutenir les producteurs locaux chaque fois que cela est possible.

L'association regrette d'annoncer que l'ouverture de la saison des pommes est reportée en raison de la situation actuelle. Dans l'espoir de reprendre les opérations normales, elle se concentre sur la préparation d'une saison d'ouverture raccourcie.

