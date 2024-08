Malgré une trêve potentielle à Gaza, Israël a déclaré sans équivoque qu'il conservait l'autorité de relancer les hostilités contre le Hamas.

Au moment où les négociateurs seniors se préparent à se réunir au Caire ce week-end, il reste encore certains problèmes non résolus dans les négociations concernant un potentiel accord en trois phases. Israël a fait savoir qu'après la première phase de six semaines, il pourrait y avoir une pause dans les combats, mais il n'est pas disposé à accepter un cessez-le-feu permanent pour l'instant.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à Channel 14 fin juin : "Je suis prêt à conclure un accord partiel, qui ne fait de secret pour personne, qui permettra le retour de certains otages. Mais nous sommes déterminés à poursuivre la guerre après la pause pour atteindre notre objectif de destruction de Hamas. Je ne reculerai pas sur ce point."

La position d'Israël n'a pas changé, et cette position, qui ne viole pas l'accord en discussion, est considérée comme une victoire significative pour Israël dans le processus de négociation. Cette décision permet à la fois à Israël et à Hamas d'abandonner les discussions une fois la première phase terminée et de reprendre la guerre.

Cette percée était une concession de Hamas, qui avait réclamé une pause temporaire pour passer sans heurts à un cessez-le-feu permanent et mettre fin à la guerre.

La belle-sœur d'un otage israélien décédé, qui a rencontré Netanyahu récemment, Riki Baruch, a déclaré à CNN que le principal enseignement de leur rencontre était "la promesse du Premier ministre de vaincre Hamas et de continuer à se battre jusqu'au retour du dernier otage."

Compte tenu de l'accord tant attendu qui ne garantit peut-être pas la fin de la guerre, les officiels américains ont ajusté leurs attentes et se concentrent désormais sur l'obtention d'une période de calme, même si elle n'est que temporaire, dans l'espoir que la pression suffisante s'accumulera pendant la pause pour prévenir tout renouvellement de la violence.

John Kirby, du Conseil de sécurité nationale, a déclaré la semaine dernière : "Nous nous concentrons actuellement sur la conclusion d'un accord de cessez-le-feu, le rapatriement des otages et l'obtention de six semaines de calme. C'est vraiment notre objectif pour l'instant."

Un accord de cessez-le-feu qui conduirait à une pause dans les combats serait accueilli avec satisfaction par de nombreuses personnes des deux côtés. Les Palestiniens de Gaza, qui ont tous été déplacés et subissent des bombardements israéliens quasi constants depuis presque un an, bénéficieraient d'une pause bienvenue, ainsi que de l'aide. Les familles israéliennes récupéreraient enfin leurs otages ou leurs restes après dix mois de attente difficiles.

Des défis importants persistent si un accord initial est conclu

Cependant, atteindre cette première étape de l'accord présente plusieurs défis complexes.

Selon la structure de l'accord, la fin des combats est prévue pour commencer lors de la deuxième phase, au cours de laquelle Hamas libérerait tous les otages restants et les troupes israéliennes se retireraient de Gaza. During the third phase, the reconstruction of the enclave would begin, and the final remains of the hostages would be returned.

In announcing the framework on May 31 – which both Hamas and Israel agreed to – President Joe Biden admitted that there would be various issues left to negotiate once the temporary pause began. Hamas had hoped that the only remaining discussion would be about how many Palestinian prisoners would be released in exchange for the Israeli hostages, but Israel insisted on this topic being just one of the topics to be discussed during the transition from the first phase to secure the second.

As long as these discussions continue, Biden had stated, the ceasefire from the first phase would also continue beyond the six-week limit. Despite the best efforts of the mediators – the US, Egypt, and Qatar – to keep these talks on track to prevent a return to fighting, they could potentially fail and both sides could once again take up arms.

Hours after Biden outlined the May 31 framework, Netanyahu's office confirmed, "Israel's conditions for ending the war have not changed."

"The destruction of Hamas' military and governing capabilities, the release of all hostages, and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel," he stated.

Hamas' leader in Gaza, Yahya Sinwar, is believed to still be alive despite Israel's aggressive attempts to locate him. Thousands of Hamas and Palestinian Islamic Jihad fighters also remain on the battlefield.

Only around 30 of the more than 100 remaining Israeli hostages are anticipated to be released by Hamas in the first part of a truce, and it remains unclear how many of these will still be alive, sources familiar with the discussions said.

Negotiators are still debating the number and selection of the Palestinian prisoners to be released in exchange, the number of vetoes Israel would have over the names Hamas proposes for those serving longer sentences for more violent crimes, and where they would be released to.

Recent focus on Philadelphi Corridor proposal

Recently, there has been significant interest in the question of Israeli troop presence along the Egypt-Gaza border, known as the Philadelphi corridor. In the agreement being discussed, IDF forces are supposed to withdraw from densely populated areas, but Israel has argued that the border is not one and is crucial for preventing the smuggling of weapons into Gaza.

On Wednesday, Netanyahu's office denied an Israeli report that he had agreed to withdraw from the corridor.

"Achieving all of Israel's objectives for the war" requires securing the southern border, a statement from Netanyahu's office said.

Maintaining control of Philadelphi during the six-week first phase, even if in a limited manner with fewer forces, would give Israel the flexibility and options needed for later military scenarios.

CNN reported on Friday that Israel has proposed a new plan for the corridor, which Egypt is set to deliver to Hamas. Israel presented the revised plan on Thursday, according to a diplomat and an Israeli source acquainted with the talks.

The recent Israeli proposal, depicted through a map showing the deployment locations of their military forces, suggests a decrease in the number of troops and defense posts situated along Egypt's strategic boundary from Israel's initial stance, as per an Israeli insider. Egyptian representatives previously turned down the previous Israeli map and refused to transmit it to Hamas, labeling it as unenticing.

La réaction de Hamas face à cette nouvelle proposition influencera la décision d'envoyer des délégués à la séance de négociation prévue au Caire dimanche. Si elles y assistent, les deux parties pourraient collaborer en discutant réellement, chacune occupant une pièce séparée, et les médiateurs égyptiens et qataris échangeant des messages entre elles.

Cette proposition est née d'une longue discussion jeudi entre Netanyahu et son équipe de négociation, au cours de laquelle Netanyahu a accepté de réduire les effectifs militaires. Cette réunion a eu lieu un jour après que Netanyahu a discuté avec le président Joe Biden, qui a encouragé Netanyahu à faire preuve de plus de souplesse dans le corridor de Philadelphi.

Il existe de profonds désaccords et des points de vue contrastés parmi les autorités de sécurité israéliennes et l'administration Netanyahu. Les membres de son cabinet d'extrême droite ont critiqué tout accord de trêve, tandis que les comptes rendus israéliens alertent que Netanyahu met en danger les négociations.

"L'armée israélienne souhaite une trêve à ce moment-là, dans le but d'atteindre des objectifs tels que la libération des otages", a commenté un haut responsable américain. "Tous les problèmes restants sont gérables. Pas parfaits, mais gérables."

Le directeur de la CIA, Bill Burns, est arrivé au Caire vendredi pour la dernière ronde de discussions, agissant en tant que principal négociateur de l'administration Biden.

Dans une tentative de conclure un accord, les États-Unis, avec les co-médiateurs Qatar et Égypte, ont proposé une proposition pour régler les désaccords restants.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire d'État Antony Blinken, qui se trouvait en Israël, a affirmé que Netanyahu avait accepté cette proposition, tandis que Hamas ne l'avait pas encore fait. Récemment, Hamas a accusé Israël de manipuler les termes, tandis que les rapports ont laissé entendre que Netanyahu avait modifié et rétracté plusieurs positions.

Un haut responsable de l'administration Biden a qualifié les amendements d'Israël de "précisions", tandis que les officiels américains ont publiquement et régulièrement maintenu qu'un accord était proche et que seuls les "problèmes d'application" restaient à explorer.

Cependant, de nombreuses personnes impliquées sont moins optimistes.

Une source ayant connaissance de toutes les discussions depuis la dernière trêve temporaire il y a presque neuf mois a décrit la situation comme "presque désespérée", ajoutant que les négociations de cette semaine après la ronde de la semaine dernière à Doha n'ont abouti à aucun progrès significatif.

Un grand mystère est de savoir ce que veut le chef de Hamas, Sinwar : une pause pour ses combattants et les Palestiniens qui souffrent immensément ou un plus grand conflit régional déclenché par l'Iran et le Hezbollah, qui impliquerait Israël.

Certains analystes pensent que Sinwar attend de voir comment le Hezbollah au Liban et l'Iran réagissent contre Israël pour les récentes assassinats d'un chef important du Hezbollah à Beyrouth et du chef politique de Hamas à Téhéran.

Quelle que soit l'issue des discussions du week-end, tous les indices suggèrent que le plus que Israël soit prêt à envisager pour l'instant est une période de tranquillité de 42 jours. Après cela, tous les paris sont ouverts.

"Il est facile d'être pessimiste en raison de sa durée", a reconnu le haut responsable américain. "Ils auraient pu finaliser cela plusieurs fois, mais ne l'ont pas fait."

