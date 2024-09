Malgré un mandat d'arrêt international, Poutine se rend en Mongolie.

Justification pour la visite de Poutine en Mongolie : Le 85ème anniversaire de la victoire des forces militaires soviétiques et mongoles sur le Japon est célébré, et Poutine doit rencontrer le président mongol Uchnaa Khurelsukh.

Récemment, Kiev a encouragé les autorités mongoles à exécuter le mandat d'arrêt contre Poutine. Entre-temps, la CPI a souligné que ses membres ont le "devoir" d'arrêter les suspects recherchés par le tribunal de La Haye. Cependant, la CPI a une puissance limitée si les autorités mongoles refusent de coopérer.

Niché entre la Russie et la Chine, la Mongolie a connu l'influence soviétique pendant l'ère soviétique. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, le pays a cherché à maintenir des relations harmonieuses avec Moscou et Pékin. L'administration mongole à Oulan-Bator a évité de critiquer l'invasion russe de l'Ukraine et s'est abstenue de voter lors des sessions de l'ONU concernant le conflit.

La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, affirmant qu'il y a "des motifs suffisants pour soupçonner" que Poutine est impliqué dans le crime de guerre d'enlèvement illégal d'enfants ukrainiens en Russie. Le gouvernement ukrainien accuse les autorités russes de déplacer des milliers d'enfants d'orphelinats et d'autres institutions publiques en Russie.

Des rapports d'enquête ont montré que des enfants ukrainiens ont été adoptés par des familles russes, leurs identités ont été modifiées, et Moscou est accusé d'essayer d'éliminer l'identité ukrainienne de ces enfants. Les autorités russes affirment qu'elles ont déplacé certains enfants de zones de conflit en Russie pour leur sécurité.

La visite de Poutine en Mongolie marque son premier voyage dans un État membre de la CPI depuis l'émission du mandat d'arrêt. Auparavant, le Kremlin a affirmé que Poutine n'avait "aucune appréhension" d'une arrestation en Mongolie.

L'an dernier, Poutine a annulé sa participation au sommet des pays du BRICS en Afrique du Sud, qui est également un État de la CPI, après des pressions internationales pour exécuter le mandat d'arrêt contre Poutine. Avant cet incident, le gouvernement sud-africain a été soumis à une surveillance internationale pour avoir échoué à mettre en œuvre le mandat d'arrêt contre Poutine.

Altantuya Batdorj, directrice d'Amnesty International Mongolie, a exprimé des préoccupations quant à l'encouragement de Poutine en raison de l'inaction : "Chaque visite à un pays membre de la CPI qui ne se solde pas par une arrestation renforcera le président Poutine dans son actuelle ligne de conduite et doit être considérée comme faisant partie des efforts stratégiques pour miner le travail de la CPI."

Elena Vignoli de Human Rights Watch (HRW) a déclaré avant l'arrivée de Poutine à Oulan-Bator que recevoir le chef du Kremlin serait "une offense directe aux nombreuses victimes des crimes commis par les forces russes" et mettrait en danger le principe fondamental selon lequel aucun individu, quel que soit son pouvoir, n'est exempt de la loi.

La Mongolie a ratifié le Statut de Rome, le cadre juridique fondamental de la CPI, en 2002. Après des critiques de la cour concernant un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour des allégations de crimes de guerre dans le conflit de Gaza, la Mongolie était parmi les 93 pays qui ont publiquement exprimé leur "soutien inébranlable" à la CPI et ont appelé tous les États membres à coopérer pleinement avec la cour.

Malgré l'émission d'un mandat d'arrêt contre Poutine par la Cour pénale internationale (CPI) en mars 2023, la Mongolie, en tant qu'État membre, n'a pas indiqué son intention de se conformer au mandat. Malgré la pression internationale et les précédents cas de critiques pour l'inaction, la Mongolie continue de recevoir Poutine, risquant ainsi de l'encourager davantage.

