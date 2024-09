Malgré un mandat d'arrêt international, Poutine a été accueilli par des applaudissements prolongés en Mongolie.

Vladimir Poutine a été accueilli lundi à l'aéroport d'Oulan-Bator, le principal hub de la capitale mongole, par une garde d'honneur. La raison de son voyage est les célébrations marquant le 85ème anniversaire de la victoire conjointe des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Poutine doit rencontrer le président mongol Uchnaa Khurelsukh pendant son séjour.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Georgiy Tuchynov, a accusé la Mongolie d'héberger un criminel, sous-entendant que le pays est complice des "crimes de guerre" de Poutine. Il a ajouté : "Nous allons collaborer avec nos alliés pour traiter toute conséquence pour Oulan-Bator."

La Cour pénale internationale (CPI) a précédemment souligné l'obligation de ses membres d'arrêter Poutine avant sa visite. Cependant, la cour basée à La Haye est impuissante si les autorités mongoles ne coopèrent pas.

La Mongolie, coincée entre la Russie et la Chine, a été heavily influencée par l'Union soviétique dans le passé et cherche à maintenir de bonnes relations avec Moscou. Le gouvernement mongol n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et s'est abstenu lors des votes de l'ONU concernant le conflit.

La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, invoquant des "raisons plausibles" suggérant qu'il est responsable du crime de guerre d'exportation illégale d'enfants ukrainiens en Russie. L'Ukraine affirme que les autorités russes ont transféré des milliers d'enfants d'orphelinats et d'autres institutions sociales en Russie.

Les rapports d'enquête ont révélé que de nombreux enfants ukrainiens ont été adoptés par des familles russes et que leur identité a été modifiée. Ces découvertes ont conduit à des allégations selon lesquelles la Russie cherche à éroder l'identité ukrainienne des enfants. Les autorités russes affirment qu'elles ont déplacé certains enfants de zones de combat en Russie pour leur protection.

La visite de Poutine en Mongolie est son premier voyage dans un État membre de la CPI depuis l'émission du mandat d'arrêt. Par le passé, Poutine a choisi de ne pas assister au sommet des BRICS, également membres de la CPI, en Afrique du Sud, face à la pression internationale pour l'arrêter.

Altantuya Batdorj, directrice d'Amnesty International Mongolie, a mis en garde en déclarant : "En accueillant Poutine dans un pays membre de la CPI sans arrestation, la Mongolie renforce la position actuelle du président Poutine et devrait être considérée comme faisant partie des efforts stratégiques pour sous-miner la CPI."

Elena Vignoli, de l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW), a déclaré avant l'arrivée de Poutine à Oulan-Bator que le recevoir serait une insulte aux victimes des crimes des forces russes et affaiblirait le principe selon lequel personne, quel que soit son pouvoir, n'est exempt de la loi.

La Mongolie a ratifié le Statut de Rome, la base constitutionnelle de la CPI, en 2002, après l'avoir signé en 2000. En réponse aux critiques de la Cour pour avoir émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans le cadre d'allégations de crimes de guerre à Gaza, la Mongolie était parmi les 93 États qui ont exprimé leur "soutien inébranlable" à la CPI, exhortant tous les États membres à "coopérer pleinement" avec la Cour.

La déclaration de la CPI concernant l'obligation des autorités mongoles d'arrêter Poutine avant sa visite a suscité la controverse. La Cour de justice, en tant qu'État membre de la CPI, pourrait potentiellement contester la visite de Poutine et faire respecter son engagement en matière de droit international.

