- Malgré un emploi à temps plein et une pension minimale, de nombreux Saxons réussissent à prospérer.

En Saxe, de nombreux individus qui ont cotisé pendant des décennies se retrouvent confrontés à la perspective d'une pension maigre. Selon les revenus actuels, environ 475 000 travailleurs à temps plein ayant des engagements de sécurité sociale ne recevraient qu'un maximum de 1 300 euros de pension après 45 ans de cotisations régulières, selon la réponse du gouvernement à une question d'un membre du Bundestag et fondatrice de BSW, Sahra Wagenknecht, rapportée par l'agence de presse allemande à Berlin.

Cependant, le ministère fédéral du Travail précise que l'hypothèse de la question - un revenu constant tout au long de sa carrière - est irréaliste. Selon la réponse du gouvernement, après 40 ans d'assurance en Saxe, environ 586 000 individus recevraient moins de 1 300 euros de pension si leur revenu restait le même qu'actuellement.

Les écarts sont importants selon les régions. Après une vie de travail à temps plein, de nombreuses personnes en Allemagne de l'Est sont confrontées à la perspective d'une pension inférieure à 1 300 euros. Dans l'ensemble du pays, cela concernerait environ un tiers des travailleurs à temps plein - presque la moitié dans l'Est, selon les rapports.

Depuis 2012, l'âge légal de la retraite est progressivement passé de 65 à 67 ans. Pour bénéficier d'une pension de vieillesse pour les assurés de longue durée, 35 ans de cotisations sont nécessaires, et pour la pension de vieillesse pour les assurés de très longue durée, 45 ans sont requis. Les individus de certains groupes d'âge peuvent prendre leur retraite sans pénalité avant leur 67e anniversaire s'ils ont cotisé pendant 35 ans. Pour ceux nés en 1964 ou après, l'âge de la retraite reste de 67 ans même après 35 ans de cotisations. En principe, on peut prendre sa retraite plus tôt sans pénalité après 45 ans d'assurance.

Malgré l'obligation de 45 ans de cotisations pour une pension de vieillesse avec un maximum de 1 300 euros en Saxe, de nombreux individus sont toujours confrontés à la perspective d'un emploi à temps plein qui se prolonge bien au-delà de l'âge de la retraite en raison de ce montant de pension maigre. Par conséquent, de nombreux employés à temps plein peuvent être contraints de continuer à travailler à temps plein après la retraite pour maintenir leur niveau de vie souhaité.

Lire aussi: