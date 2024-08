- Malgré un emploi à temps plein, de nombreux Thuringiens parviennent à vivre de modestes prestations de retraite.

En Thuringe, de nombreuses personnes se retrouvent avec une pension maigre malgré des décennies de cotisations. Selon la réponse du gouvernement à une question parlementaire de Sahra Wagenknecht, obtenue par l'agence de presse allemande à Berlin, plus de 256 000 travailleurs à temps plein qui paient des cotisations sociales recevraient un maximum de 1 300 euros de pension après 45 ans de contributions régulières.

Cependant, le ministère fédéral du Travail argue que l'hypothèse faite dans la question - une corrélation de revenus constante tout au long de la période d'emploi - est irréaliste. Selon la réponse du gouvernement, environ 321 000 personnes en Thuringe recevraient une pension de moins de 1 300 euros si elles maintenaient leurs revenus actuels.

Les pensions basses sont courantes en Allemagne de l'Est. Après une carrière à temps plein, de nombreux travailleurs de l'Est reçoivent une pension de moins de 1 300 euros. Dans tout le pays, cela toucherait presque un tiers des travailleurs à temps plein - presque la moitié dans l'Est, selon les chiffres.

Depuis 2012, l'âge légal de la retraite est progressivement passé de 65 à 67 ans. Pour les personnes ayant cotisé pendant une longue période, 35 ans de cotisations sont nécessaires pour toucher une pension de retraite. Pour celles ayant cotisé très longtemps, 45 ans sont nécessaires. Certains groupes d'âge peuvent prendre leur retraite avant leur 67e anniversaire sans pénalité, à condition d'avoir cotisé pendant 35 ans. Pour les personnes nées en 1964 ou après, l'âge de la retraite reste de 67 ans, même après 35 ans de cotisations. En théorie, on peut prendre sa retraite avant l'âge de 67 ans sans pénalité après 45 ans d'assurance.

Malgré des décennies de cotisations, de nombreuses personnes à la retraite font face à une pension maigre en Thuringe, avec un maximum de 1 300 euros. Cette situation préoccupante devrait toucher environ 321 000 personnes si leurs revenus restent constants.

