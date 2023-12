Malgré un effectif de 800 millions de dollars, Erik Hag est confronté à la réalité après une nouvelle débâcle "inacceptable" de Manchester United.

L'équipe d'Erik ten Hag a été complètement dépassée lors de la défaite 3-0 contre Séville, qui s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League grâce à une victoire 5-2 sur l'ensemble des deux matches.

En vérité, Ten Hag s'estimera probablement heureux que son équipe n'ait perdu que par trois buts d'écart lors d'une soirée où United s'est montré second dans tous les domaines.

Si le manque total de cohésion et de coordination préoccupe énormément le Néerlandais, l'aspect le plus inquiétant est peut-être le manque apparent d'effort, de fierté et de détermination de ses joueurs.

Dès les premières erreurs calamiteuses de David de Gea et Harry Maguire - qui ressemblaient plus à un duo comique qu'à des footballeurs professionnels au Ramón Sánchez-Pizjuán - qui ont permis à Youssef En-Nesyri d'ouvrir le score pour Séville, pas une seule fois United n'a semblé vouloir revenir dans le match.

United a bénéficié d'un répit après que le but de Lucas Ocampos en première période a été refusé pour hors-jeu, mais cela n'a fait que retarder l'inévitable puisque Loïc Badé a doublé l'avance de Séville 90 secondes seulement après le début de la seconde période.

La soirée misérable de l'équipe a été aggravée par une autre erreur grotesque de De Gea, dont la touche erronée a permis à En-Nesyri d'ouvrir le filet et de marquer son deuxième but du match.

Lors de sa conférence de presse d'après-match, Ten Hag a évoqué les défaites 7-0 contre Liverpool et 4-0 contre Brentford en Premier League - sans mentionner l'effondrement de la semaine dernière lors du match aller contre Séville - et a déploré le manque de constance de son équipe cette saison.

"Nous devons admettre que nous nous sommes déçus nous-mêmes et que nous avons déçu les supporters", a déclaré Ten Hag sur le site Internet du club. "Si vous voulez gagner des trophées, si vous voulez réussir, vous avez besoin de tous les caractères.

"Je pense qu'ils [les joueurs] ont montré par le passé qu'ils pouvaient [être performants], mais ce soir, nous n'avons pas été assez bons. C'était évident, c'était clair.

"Nous n'avons pas été à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'une équipe comme Manchester United. Nous devons être meilleurs. Tout le monde peut s'attendre à ce que Manchester United soit plus performant".

Manchester United a dépensé environ 860 millions de dollars pour recruter des joueurs au cours des cinq dernières saisons, constituant ainsi l'une des équipes les plus chères du football mondial.

Cependant, les performances de l'équipe n'ont pas toujours été à la hauteur de cet énorme investissement financier.

Les supporters de United ont espéré que le club avait enfin franchi un cap après que l'équipe ait enchaîné une seule défaite en 19 matches après la Coupe du monde, mais cette façade a été brisée par l'humiliation 7-0 infligée par Liverpool.

Alors que Ten Hag était à juste titre frustré par la performance dans son ensemble, il semblait surtout perdre patience face au manque d'efforts des joueurs et admettait que son équipe avait été surclassée par Séville.

"Je dois le reconnaître, c'est la vérité", a déclaré Ten Hag. "C'est difficile, c'est dur, mais c'est la vérité. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable.

"Je pense que nous avons montré par le passé que nous pouvions rebondir très rapidement. Nous l'avons fait à plusieurs reprises cette saison. Ce que nous devons apprendre, c'est à mieux commencer les matches, avec plus d'envie, plus de pressing, plus de sang-froid. Quand on a un revers, il faut faire avec et continuer.

"Oui, c'est la vérité, nous devons être meilleurs. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de caractère. Il faut donc être calme et avoir de l'envie et de la passion. Ils avaient plus envie de gagner, ce n'est pas possible. Je pense que c'est inacceptable".

La Coupe de la Ligue, même si elle ne représente pas le niveau de réussite auquel un club de l'histoire et de la stature de United est habitué, constitue une preuve tangible des progrès réalisés par Ten Hag.

L'équipe doit maintenant disputer une demi-finale de FA Cup dimanche contre une équipe de Brighton en pleine forme, qui n'a enregistré que deux défaites au cours de ses 17 derniers matches.

Une victoire en FA Cup et une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine - ce qui n'est pas du tout acquis, United n'ayant que six points d'avance sur le cinquième - changeraient certainement beaucoup la façon dont cette saison sera analysée et dont on s'en souviendra une fois qu'elle sera terminée.

"Nous savons que ce sera un adversaire complètement différent, un style complètement différent, donc je pense qu'à partir de demain, il faudra se concentrer sur Brighton", a déclaré Ten Hag à BT Sport.

Au micro de MUTV, il a ajouté : "Nous savons que [c'est un match important] et c'est ce que nous venons de dire [aux joueurs] dans le vestiaire. Nous savons ce qu'il faut faire et nous avons besoin d'un grand pas en avant, d'un niveau plus élevé, d'une meilleure performance pour battre Brighton, parce que c'est une équipe difficile.

"Il faut donner de l'énergie, c'est clair. Mais ensuite, nous devons réaliser une performance différente de celle d'aujourd'hui."

