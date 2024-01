Malgré un "comportement inapproprié", l'UEFA blanchit les officiels accusés d'abus racistes lors d'un match de Ligue des champions

L'UEFA a annoncé lundi que le quatrième arbitre roumain Sebastian Colţescu et l'arbitre assistant Octavian Sovre ont été blanchis de racisme et d'autres comportements discriminatoires lors du match de Ligue des champions de décembre entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir à Paris.