Malgré un changement de 4% au parlement de l'État, les politiciens de gauche continuent de détenir le pouvoir.

19:02 : Dernière prévision pour Thuringe : L'AfD renforce ses résultats

Une prévision de ZDF pour le résultat électoral en Thuringe indique que l'AfD se porte mieux que prévu. Les extrémistes de droite sont apparemment en train de remporter 33,1% des voix dans la région. La CDU est à 24,3%, l'alliance de Sahra Wagenknecht obtient 15%, tandis que la Gauche, actuellement au pouvoir avec Bodo Ramelow en tant que populaire ministre-président, connaît une perte de près de 8% et se situe à 11,7%. Le SPD recueille 6,6%, et les Verts obtiennent 4% des voix.

19:08 : Wagenknecht envisage une coalition CDU-BSW-SPD en Thuringe

La chef de file du BSW, Sahra Wagenknecht, vise à former une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. "Nous espérons établir un gouvernement solide avec la CDU - probablement aussi avec le SPD", déclare-t-elle dans une interview de l'ARD, en mettant l'accent sur la nécessité de traiter les "carences massives en enseignement" en Thuringe et de représenter l'État au niveau fédéral, en défendant la paix, la diplomatie et en s'opposant au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht rejette les coalitions avec l'AfD en Thuringe.

19:13 : Dernière projection de Saxe : La victoire de la CDU est à portée de main

La dernière projection de ZDF montre une course serrée entre l'AfD et la CDU : Les démocrates chrétiens mènent avec 31,7%, de justesse devant le total de votes de l'AfD à 31,4%. Le BSW obtient 11,4%, le SPD 7,8%, les Verts 5,5%, et la Gauche rate le seuil de 5% avec 4,3%.

19:26 : Nouripour sur le succès de l'AfD : "Mes pensées sont avec ceux qui ont peur"

L'AfD remporte plus de 30% dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe, laissant loin derrière les partis de la coalition du trafic. Nouripour considère le résultat électoral de l'AfD comme un "point de Turning" et un appel à défendre ensemble la démocratie.

19:42 : Ramelow sur le "cannibalisme" de la Gauche : "La CDU a assimilé l'AfD et la Gauche"

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, estime que le parti de la Gauche a été "cannibalisé" par deux facteurs clés : d'une part, la CDU a constamment assimilé l'AfD et la Gauche, en utilisant un "récit d'exclusion" envers eux, alors même qu'ils avaient partagé le pouvoir pendant cinq ans. D'autre part, le BSW avait promis d'apporter 17% des votes à l'AfD, mais le parti a finalement obtenu ce résultat. Ramelow peut tout de même célébrer un taux de participation élevé.

19:50 : Höcke sur la victoire de l'AfD : "La politique de la digue a échoué"

L'AfD émerge comme la force dominante en Thuringe, selon les résultats électoraux. Höcke, candidat principal de l'AfD, considère le résultat comme un "échec historique" de la "politique de la digue" et discute de la formation du prochain gouvernement.

20:02 : Les chances de Höcke d'entrer directement au Parlement de Thuringe sont en danger

Les chances de Björn Höcke, chef de faction de l'AfD, d'entrer directement au Parlement de Thuringe sont en danger. Avec 68 des 74 circonscriptions comptées, le candidat CDU, Christian Tischner, mène avec 42,3% des votes, devançant Höcke de 40,4%. Si Tischner remporte la majorité des votes dans la circonscription de Greiz II, Höcke pourrait manquer un mandat direct et être confiné à un siège parlementaire sur la liste d'État, surtout si de nombreux candidats directs de l'AfD réussissent.

20:56 : La CDU en Saxe conserve son avantage sur l'AfD

Selon la projection actuelle de ZDF, la CDU en Saxe conserve son avantage sur l'AfD, avec un maigre avantage de 0,1 point de pourcentage. Les démocrates chrétiens occupent 31,5%, et l'AfD, classée comme extrémiste de droite par les agences de renseignement intérieures, est à 31,4%. L'AfD a considérablement dépassé la CDU en Thuringe, selon les projections. Les Verts sont actuellement à 5,1% en Saxe et risquent de perdre leurs sièges parlementaires. La Gauche atteint à peine 4,3% dans les projections, ce qui rend ses chances de gagner minces. Le SPD conserve solidement sa position au Parlement de l'État avec 7,6%.

21:28 : La projection de l'AfD pour la Thuringe indique une croissance continue

La projection actuelle de ZDF pour le résultat électoral en Thuringe indique que l'AfD continue d'améliorer son résultat, atteignant 33,4% des votes. La CDU est à 23,8%, le BSW à 15,5%, la Gauche à 11,9%, le SPD à 6,0%, et les Verts à 3,4%. Le FDP ne parvient pas à dépasser 1,2%.

La Gauche conserve sa place au Parlement de SaxeDespite significant losses, the Left party manages to remain in the state parliament of Saxony. They fail to surpass the 5% threshold with second votes and are predicted to secure 4.3% by ZDF. Notably, two Left direct candidates in Leipzig constituencies are comfortably leading their rivals. Two direct seats would guarantee the Left a few seats in the new state parliament. Besides, these potential winners may secure the first positions on their party's state list, granting them a seat through the so-called basic mandate clause, a Saxony regulation.

18:56 Göring-Eckardt: Le succès de l'AfD marque un "point de bascule" démocratique en Allemagne Les politiques du parti vert semblent plus déstabilisés par la victoire de l'AfD en Thuringe que par le revers de leur propre parti. Katrin Göring-Eckardt, vice-présidente du Bundestag des Verts, décrit la victoire des extrémistes de droite comme un "point de bascule" en Allemagne. Le chef de parti Omid Nouripour admet que l'échec de son parti n'est que "marginal" si l'on considère que l'AfD a dépassé les autres partis dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer" Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme un pilier de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a déclaré Kretschmer lors de l'événement de son parti. "Après cinq années difficiles, les habitants de Saxe ont fait confiance à la CDU et ont refusé d'exprimer leur mécontentement par un vote de protestation."

18:39 Projections préliminaires pour la Saxe : L'avantage de la CDU sur l'AfD se réduit Les projections initiales de ZDF indiquent que l'avantage de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est amoindri : la CDU détient actuellement une mince avance de 31,9 %, tandis que l'AfD enregistre 31,3 %. Le BSW est à 11,6 %, le SPD à 7,8 %. Les Verts peinent à entrer au parlement régional avec 5,2 %, tandis que la gauche échoue avec 4,5 %.

18:33 La présidente fédérale de l'AfD Weidel réclame une participation gouvernementale pour l'AfD La présidente fédérale de l'AfD, Alice Weidel, plaide pour une participation gouvernementale de son parti en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances conventionnelles, en suivant les pratiques de ce pays, le parti le plus fort, qui est l'AfD, devrait explorer les possibilités de collaboration", a-t-elle déclaré sur ARD, en référence à la Thuringe. "Les électeurs des deux États fédéraux souhaitent que l'AfD soit impliquée dans le gouvernement. Nous représentons 30 % des électeurs dans les deux États, et un gouvernement stable n'est pas possible sans nous."

18:30 Le secrétaire général du SPD Kühnert : "Il y avait un risque réel d'être évincé du parlement régional" Le secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, a accepté les résultats mitigés de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce n'est pas une occasion de célébration pour le SPD", a-t-il reconnu sur ARD. En même temps, il a admis que son parti lutte avec des difficultés depuis des années. "Le risque d'être éliminé des parlements régionaux était réel", a déclaré Kühnert. "Se battre est précieux, nous sommes nécessaires." Une transformation importante est nécessaire, a-t-il affirmé, en mentionnant la nécessité d'une meilleure expression et d'une écoute des électeurs. En ce qui concerne le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons exprimer collectivement notre politique."

18:23 Höcke célèbre le résultat de la Thuringe comme une "victoire historique" Le chef du groupe parlementaire de l'AfD, Björn Höcke, considère le résultat de la Thuringe comme "historique". L'AfD est maintenant en tête des sondages dans l'État fédéral, "le barrage ridicule doit prendre fin", a-t-il déclaré sur MDR. Le seul changement viendra de l'AfD, a-t-il ajouté.

18:21 Chrupalla sur la Thuringe : "Nous sommes à égalité avec la CDU" Le chef du parti AfD, Tino Chrupalla, salue le résultat de son parti comme remarquable, reflétant un changement dans les sentiments des électeurs dans les deux États fédéraux. L'AfD est ouverte aux négociations avec tous les partis, a-t-il déclaré sur ZDF. En Saxe, l'AfD est "à égalité avec la CDU", et elle est déterminée à gouverner pour le bien de la Saxe, a-t-il ajouté.

18:17 Le secrétaire général de la CDU Linnemann : Pas de collaboration avec l'AfD Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a rejeté toute idée de collaboration avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes clairs sur ce point", a-t-il affirmé sur ARD. La CDU va maintenant établir des gouvernements à partir du centre du parlement, a-t-il affirmé. Il est optimiste quant au succès de cette approche. Il a souligné que la CDU reste le dernier parti populaire survivant et le "rempart", a-t-il affirmé, ajoutant que les partis de la coalition du

18:01 L'AfD en tête en Thuringe, le BSW atteint un score à deux chiffres en SaxeSelon les premières prévisions après l'élection régionale en Thuringe, l'AfD est en tête. Le SPD dépasse le seuil des 5 %, tandis que les Verts et le FDP sont en dessous. En Saxe, le BSW atteint pour la première fois un score à deux chiffres. La CDU devance légèrement l'AfD, mais selon la projection, ni la gauche ni le FDP ne pourraient entrer au Parlement régional, tandis que les Verts pourraient rester.

17:18 Höcke en danger de manquer le Parlement régionalLe chef de fraction de l'AfD en Thuringie, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au Parlement régional à venir. Ses collègues de parti réussis pourraient même mettre en danger ses chances. Plusieurs candidats de l'AfD ont de bonnes chances de victoires directes dans leurs circonscriptions. Cependant, Höcke est confronté à une forte concurrence dans sa circonscription de Greiz II de la part du candidat CDU Christian Tischner. Si Tischner gagne et que l'AfD a plus de victoires directes que permis par les résultats du vote de liste, personne ne pourrait entrer par la liste d'État, pas même Höcke, qui est en tête de sa circonscription. Dans ce scénario, l'AfD pourrait demander à un vainqueur direct de renoncer à son siège au Parlement régional, permettant à Höcke de sécuriser son mandat.

16:48 L'AfD de Thuringe organise une fête sans médiasLa fête électorale de l'AfD de Thuringe ne devrait pas être couverte par les médias. Le parti, considéré comme extrémiste de droite par l'agence de protection constitutionnelle, a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal a interdit cela, ce qui a incité la branche d'État à expulser la presse dans son ensemble. Un porte-parole du parti a attribué ce mouvement à des problèmes d'organisation : il n'y avait pas assez d'espace au lieu de l'événement pour tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 Environ un quart a voté par courrier en SaxePour les "élections décisives" en Saxe, comme l'a déclaré le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, près d'un quart des électeurs ont déjà voté par courrier. Le commissaire électoral de l'État estime que 24,6 % des électeurs voteront par courrier. La participation aujourd'hui est seulement marginally plus élevée qu'en 2019, mais le commissaire électoral prévoit beaucoup plus de votes par absentia qu'en 2019.

15:52 Höcke vote dans une Lada en Thuringe - Ramelow avec sa femme à Erfurt

Le président de l'AfD et candidat principal de Thuringe a voté aux alentours de midi à son bureau de vote de Bornhagen dans le district d'Eichsfeld. Höcke a voté dans une voiture tout-terrain Lada Niva russe.

Le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État d'Erfurt avec sa femme Germana Alberti vom Hofe. Ramelow a été au pouvoir dans l'État libre pendant la plupart des sept dernières années, dirigeant un gouvernement minoritaire ces derniers temps.

15:40 La participation en Thuringe dépasse les élections précédentesÀ 14 heures, 44,4 % des électeurs avaient voté en Thuringe. C'est plus de deux points de plus qu'il y a cinq ans. Une forte participation est prévue pour continuer. Les votes par absentia ne sont pas inclus dans ces chiffres, selon le commissaire électoral de l'État. En Saxe, la participation est également légèrement plus élevée qu'en 2019, à 35,4 %. Cependant, le commissaire électoral s'attend à beaucoup plus de votes par absentia qu'en 2019. Les bureaux de vote fermeront dans les deux États à 18 heures.

15:13 Kretschmer espère que les partis de coalition entreront au Parlement régional

14:40 Les sujets de l'élection pour Saxe et ThuringeEnviron un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe ont l'intention de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Un sondage révèle les raisons derrière cela, mettant en évidence les principaux problèmes et questions. L'immigration n'est qu'un des sujets.

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de voteLe candidat principal de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a voté aux alentours de midi au bureau de vote de Bornhagen mais est parti peu après et n'a pas parlé aux journalistes à proximité. Ayant constamment perdu face au candidat CDU dans son district d'Eichsfeld, Höcke a changé pour la circonscription de Greiz. Cependant, il fait face à une défaite imminente contre la CDU là-bas.

13:50 La participation en Thuringe rappelle celle de 2019 à midi

En Thuringe, la participation à midi semble similaire à celle de l'élection parlementaire précédente, selon le rapport du commissaire électoral de l'État. Environ 32 % des électeurs avaient voté aux bureaux de vote à midi. Les votes par absentia ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, la participation était de 31,2 % à cette heure. Il semble y avoir plus d'intérêt pour l'élection régionale par rapport aux élections européennes et locales récentes, où la participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Une forte participation attendue en Saxe

On s'attend à une forte participation en Saxe pour l'élection régionale. À midi, 25,8 % des électeurs avaient voté, selon le Bureau statistique de l'État à Kamenz. En 2019, le chiffre était de 26,2 % à cette heure. Les votes par absentia n'ont pas encore été comptabilisés dans les chiffres préliminaires. On estime que 24,6 % des électeurs voteront par courrier, ce qui est une augmentation significative par rapport aux 16,9 % en 2019. Pour l'instant, les élections se déroulent sans problème majeur, comme le confirme la commission électorale de l'État.

13:11 Résultats électoraux : une menace pour la coalition de Berlin

Les résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont toujours en suspens. L'économiste Albrecht von Lucke suggère que si le SPD ne parvient pas à obtenir un siège au parlement régional, cela équivaudrait à un séisme. Dans une interview à ntv, von Lucke évalue les élections et leurs implications potentielles.

12:44 Police investigates electoral threat at polling station

À la suite d'un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur une menace. Un homme portant un T-shirt de l'AfD a tenté de voter dans la matinée, et le responsable du bureau de vote lui a demandé de retirer son T-shirt car la publicité pour les partis n'était pas autorisée à l'intérieur du bureau de vote. Bien qu'il ait obéi, il a menacé de revenir, mécontent de la manière dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. La police a alors déposé un rapport et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur certains graffitis politiques, tels que "Höcke est un nazi", à proximité des bureaux de vote pour vandalisme.

12:15 Correctiv met en garde contre les fausses informations concernant la signature du bulletin de vote

Le réseau de recherche Correctiv a mis en garde contre une fausse croyance selon laquelle signer le bulletin de vote aide à prévenir la fraude électorale. Cependant, le bureau du commissaire fédéral a clarifié auprès de Correctiv que : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant pourrait compromettre la confidentialité du bulletin de vote, le rendant ainsi invalide."

11:51 Voigt espère des "relations majoritaires durables"

Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a voté, espérant que "beaucoup de Thuringiens exerceront leur droit de vote et façonneront l'avenir de notre pays". Il a également exprimé son espoir de voir des "relations majoritaires durables" permettre à l'État de progresser à nouveau.

11:25 Sonneberg Witnesses a surge in far-right attacks

Sonneberg, le premier district d'Allemagne à être dirigé par un politique de l'AfD, a connu une augmentation significative des attaques d'extrême droite depuis son changement d'administration. Les activistes rapportent avoir été massivement menacés, de nombreux résignant leur emploi. Le nombre d'attaques d'extrême droite dans le district a presque quadruplé au cours de l'année dernière. Les experts ont identifié un lien entre ces attaques et l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer views the state election as critical to Saxony's future

Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection régionale comme potentiellement la plus importante depuis 34 ans. Il a voté à Dresde et a exprimé sa gratitude à ceux qui ont voté différemment de lui par le passé mais ont maintenant choisi la "force solide au centre bourgeois", représentant l'Union saxonne. Selon les derniers sondages, le CDU de Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude.

10:30 Ramelow emphasizes the importance of democracy despite election uncertainty

Pour le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est une "fête de la démocratie" - même si sa réélection est incertaine. Dans une interview avec ntv, le politique du parti de gauche explique pourquoi il conseille contre la formation d'un gouvernement minoritaire et doute de la capacité du BSW.

09:59 Historian criticizes election date on historical anniversary

L'historien Peter Oliver Loew s'est élevé contre la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, marquant le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. Selon le directeur de l'Institut germano-polonais, il y avait des associations historiques indésirables à tenir des élections le 1er septembre. En référence à l'AfD, classée comme "droitement extrême" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew a noté : "Un tel résultat électoral à Dresde et à Erfurt pourrait rappeler des souvenirs dérangeants du passé."

09:30 "Vot crucial" : tous les détails sur le vote régional de Saxe

Environ 3,3 millions d'électeurs potentiels en Saxe ont le pouvoir de décider aujourd'hui qui façonnera le paysage politique de la législature de l'État de Dresde dans les années à venir. Selon le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, le CDU pourrait perdre sa position de force dominante dans l'État pour la première fois depuis 1990, considérant cela comme un "vote crucial".

09:05 Kretschmer accuse le gouvernement de la "feu de signalisation" de "chaos avant les élections"

C'est le jour des élections en Saxe, et la question se pose : le ministre-président Michael Kretschmer continuera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, Kretschmer partage ses vues sur la controverse des réfugiés, le gouvernement de la "feu de signalisation" et le conflit en Ukraine.

08:46 Informations électorales pour la Thuringe

Aujourd'hui est le jour du choix au cœur de l'Allemagne : le futur leader de l'État fédéral avec ses presque 2,1 millions d'habitants sera choisi pour les cinq prochaines années. L'AfD, dirigée par Björn Höcke, deviendra-t-elle la force la plus forte en Thuringe ?

08:24 Potentiel impact de l'AfD sur la démocratie

Selon les sondages, l'AfD est susceptible de renforcer son pouvoir lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Ce développement pourrait menacer les institutions démocratiques, comme l'a souligné un groupe de recherche, car l'État de droit pourrait ne pas être aussi solide que beaucoup le croient.

08:00 Ouverture des bureaux de vote en Thuringe et SaxeAujourd'hui, de nouvelles assemblées législatives sont élues en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est en tête en Thuringe. En Saxe, la CDU, menée par le sortant Michael Kretschmer, et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans les deux États fédéraux de l'Est serviront également de baromètre pour la coalition du trafic d'air à Berlin.

Pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte, menée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche) en Thuringe, il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une coalition avec la CDU, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD est une possibilité après l'élection. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conservera une majorité. Kretschmer n'exclut pas une alliance avec la BSW. La Gauche risque d'être évincée du parlement de Saxe. Les Verts et le FDP pourraient subir le même sort en Thuringe.

Dans le contexte du texte donné, le SPD pourrait avoir du mal à maintenir son influence dans les élections à venir si la tendance à subir des pertes substantielles se poursuit. Malgré cela, le SPD reste un acteur important de la politique allemande et a une histoire forte et un suivi.

Au vu des dernières projections électorales, le SPD est prévu pour obtenir un petit pourcentage de voix, ce qui est une conséquence du paysage politique changeant et de l'augmentation du soutien des électeurs pour d'autres partis comme l'AfD. Cependant, le SPD devrait utiliser cette occasion pour reconstruire sa base et développer des politiques convaincantes qui résonnent avec les électeurs.

