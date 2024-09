Malgré son succès substantiel aux Jeux olympiques, les États-Unis ont du mal à obtenir une domination similaire aux Jeux paralympiques.

Alors que les Olympiens américains dominent le classement des médailles et les gros titres depuis des décennies, leurs homologues paralympiques n'ont pas connu le même niveau de réussite.

Jusqu'à présent au 21e siècle, les États-Unis n'ont quitté la première place du tableau des médailles olympiques qu'une seule fois, mais ils se classent généralement quatrièmes au tableau des médailles paralympiques de 2000 à Paris.

Pourtant, l'Ukraine, une nation dont la population et le PIB représentent moins d'un dixième de ceux des États-Unis, a réussi à battre l'équipe USA lors de deux des quatre derniers Jeux paralympiques.

Cependant, depuis leur sixième place au tableau des médailles lors des Jeux paralympiques de Londres en 2012, les États-Unis ont connu une amélioration régulière de leur position, terminant quatrièmes à Rio en 2016 et troisièmes à Tokyo en 2021.

À la fin du tableau des médailles de 2024, les États-Unis ont remporté la troisième place – derrière la Chine et la Grande-Bretagne – avec 36 médailles d'or et un total de 105.

Alors, l'équipe USA va-t-elle poursuivre sa remontée ?

Par le passé, les États-Unis avaient une présence dominante aux Jeux paralympiques, similaire à leur suprématie aux Jeux olympiques.

Entre 1976 et 1996, l'équipe USA a remporté le tableau des médailles à chaque Jeux paralympiques. Les États-Unis détiennent le record absolu de médailles paralympiques totales et d'or, principalement grâce à leur domination pendant cette époque.

Julie Dussliere, responsable des Jeux paralympiques pour le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC), explique la baisse de l'équipe USA au tableau des médailles par la croissance mondiale du mouvement paralympique. Selon Dussliere, qui s'est exprimée auprès de CNN Sport, "l'équipe USA reste extrêmement puissante et bien soutenue – et nous sommes ravis de la performance jusqu'à présent à Paris."

Il est possible que l'on ne soit pas conscient des fortunes fluctuantes de l'équipe USA, étant donné que les Jeux paralympiques ont traditionnellement eu du mal à attirer un public télévisé comparable à celui des Jeux olympiques. En 2000, les Jeux olympiques de Sydney ont attiré un public télévisé combiné de 3,7 milliards. Les Jeux paralympiques de Sydney, en comparaison, ont réussi à atteindre un public modéré de 300 millions – Significativement moins de personnes ont regardé les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques cette année-là.

La faible couverture accordée aux Jeux paralympiques a été critiquée par l'ancienne athlète handisport et capitaine de l'équipe USA Kristin Duqette comme "un manque de respect envers la société", qui a également déclaré : "La réalité, c'est que être handicapé fait partie de l'humanité."

Mary Hums, professeur de gestion sportive à l'Université de Louisville et vétéran de quatre Jeux paralympiques, a déclaré à CNN Sport que l'absence de modèles de rôle importants peut avoir un impact négatif sur l'intérêt des gens pour les sports handisports et, par conséquent, leur poursuite de carrières paralympiques. "Si vous ne pouvez pas en voir un, vous ne pensez pas que vous pouvez en être un", a déclaré Hums.

Cette opinion est partagée par Dussliere, qui a exprimé que le succès américain "stimule la participation et la compétition".

L'absence de visibilité peut empêcher les futurs athlètes de elite de commencer leur entraînement. Duqette était détentrice de cinq records américains en natation handisport mais avoue qu'elle n'avait découvert les Jeux paralympiques qu'à l'âge de 15 ans.

Certains marchés internationaux ont accordé plus de couverture aux Jeux paralympiques qu'aux États-Unis.

Par exemple, le diffuseur britannique Channel 4 a diffusé plus de 400 heures de couverture des Jeux paralympiques en 2012, tandis que le détenteur des droits américains NBC a diffusé exclusively quatre émissions d'une heure en résumé sur la chaîne câblée NBC Sports. En réponse aux plans de couverture de NBC, Philip Craven, alors président du Comité international paralympique (IPC), a exprimé son mécontentement au Daily Telegraph, déclarant que "certaines personnes pensent que l'Amérique du Nord est toujours en tête de tout, et sur ce point, ils se trompent. Il est temps qu'ils rattrapent leur retard."

Les organisateurs des Jeux paralympiques de Paris ont promis que les Jeux de 2024 seront les plus regardés de l'histoire paralympique, avec tous les sports diffusés pour la première fois.

NBC a étendu sa couverture télévisée des Jeux à plus de 140 heures et s'est engagée à un nombre record d'heures en prime time, mais ces heures en prime time semblent limitées à trois émissions spéciales en résumé. NBC affirme faire un "engagement sans précédent aux Jeux paralympiques" et diffusera également environ 1 500 heures de couverture sur sa plateforme de streaming Peacock.

En revanche, la chaîne britannique Channel 4 a amplifié sa couverture à 1 300 heures en direct sur la télévision et les plates-formes numériques gratuites, et diffusera une couverture non-stop des Jeux sur sa chaîne de télévision de 8 h à 23 h 30 pendant les Jeux paralympiques.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir une couverture télévisée plus limitée pour les Jeux paralympiques. Dans certains pays, comme l'Inde, les Jeux paralympiques ne seront pas diffusés en direct sur aucune chaîne de télévision.

Ian Brittain, un académicien de l'Université de Coventry et expert dans l'étude du sport paralympique, a déclaré à CNN que "les futurs athlètes potentiels n'ont pas de modèles pour leur montrer ce dont ils sont capables à un moment de leur vie où la plupart de la société leur dit qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit d'utile."

"Les sponsors sont réticents à investir car leur marque ou produit ne recevra pas la couverture nécessaire, malgré le succès de l'athlète.

Cela renforce davantage l'idée que les Jeux paralympiques et, par conséquent, les paralympiens et/ou les individus handicapés sont moins importants et moins dignes de reconnaissance et de louanges que leurs homologues non handicapés, ce qui à son tour renforce leur marginalisation et leur exclusion de la société plus large."

En plus de la couverture médiatique moindre des Jeux paralympiques, la rareté de visibilité pourrait également conduire à un intérêt général diminué chez le public. Selon une analyse de Google Trends, lors des Jeux de 2016, environ 60 pays ont effectué plus de recherches sur les Jeux paralympiques que les États-Unis, notamment l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, le Brésil, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Un défi majeur pour la suprématie paralympique des États-Unis est la forte et étendue équipe chinoise d'athlètes en situation de handicap.

Habituellement, l'équipe des États-Unis possède une présence importante au Village olympique, avec la délégation américaine à Paris envoyant 20 athlètes de plus aux Jeux olympiques que la nation hôte, la France. Cependant, la représentation paralympique de l'équipe des États-Unis était moins importante, avec la nation n'envoyant que le 4e plus grand groupe à Paris.

En revanche, la Chine a envoyé le plus grand nombre d'athlètes aux Jeux paralympiques de Paris – 282 par rapport aux 220 de l'USA. L'investissement de la Chine dans les infrastructures sportives est un atout; les paralympiens chinois ont accès au plus grand centre d'entraînement du monde pour les athlètes handicapés et à 30 autres centres d'entraînement régionaux.

"À moins qu'un pays ne soit prêt à reproduire ce genre de 'ferme d'usines' d'athlètes en situation de handicap et à investir des ressources à cette échelle et au-delà – ou que la Chine décide d'arrêter de le faire – la Chine continuera à dominer pendant de nombreuses décennies à venir", a déclaré Brittain à CNN.

En effet, la Chine a conclu les Jeux paralympiques de Paris en tête du tableau des médailles de loin, remportant 94 médailles d'or – légèrement moins que le total des États-Unis – et 220 médailles au total.

Il y a des espoirs que l'accueil des Jeux paralympiques à Los Angeles en 2028 conduira à un changement fondamental des perceptions envers le sport paralympique et les handicaps aux États-Unis.

"LA a une histoire de Jeux transformateurs, et cela représente definitely une grande opportunité de promouvoir le sport paralympique et de raviver la façon dont la communauté de LA et de tout le pays s'engage", a déclaré Dusslière à CNN.

"Avec l'accueil à Salt Lake en 2034, cette décennie de sport a le potentiel d'être extraordinairement influente pour les sports paralympiques aux États-Unis."

Hums a déclaré que la position accrue de la Chine dans le tableau des médailles tout au long des années 1990 et 2000 était 'conforme à un pays accueillant des Jeux à venir' (en 2008).

"Le sport a le pouvoir d'éduquer, il a le pouvoir d'emporter, il a le pouvoir de transformer", a-t-elle déclaré. "Accueillir des Jeux peut mettre en lumière un problème sous-jacent qui peut ensuite être traité."

Duquette a déclaré que l'accueil des Jeux offrirait une 'représentation organique du handicap et des sports pour handicapés', ce qu'elle estime 'abattre tant de barrières'.

Selon un rapport du gouvernement britannique de 2014, presque 70 % du public britannique pensait que les attitudes envers les personnes handicapées avaient Improved depuis que Londres avait accueilli les Jeux paralympiques en 2012.

Cependant, l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques n'est pas une solution miracle.

Même les supporters inconditionnels des Jeux ont reconnu les défis d'un événement unique pour influencer la société. "Il est difficile d'attendre d'un Jeux qu'il livre tous les changements sociaux dont les personnes handicapées ont besoin pour mener des vies équitables au Royaume-Uni", a déclaré la médaillée d'or paralympique britannique Tanni Grey-Thompson.

Douze ans après avoir accueilli les Jeux paralympiques, le gouvernement britannique a été critiqué en 2024 par le Comité des Nations unies pour les droits des personnes handicapées (UNCRPD) pour avoir échoué à traiter les 'violations graves et systémiques des droits de l'homme des personnes handicapées'.

Brittain a déclaré à CNN que le changement devait commencer 'par le gouvernement et se propager à tous les autres dans la société. C'est aussi un processus à long terme – pas quelque chose qui se produit en deux semaines en 2028'.

Il a ajouté: 'Des plans et des ressources qui sont co-conçus avec des personnes handicapées doivent être mis en place maintenant, régulièrement surveillés et évalués, et également financés pour les 25-30 prochaines années.'

Malgré la non-fin de l'équipe USA en tête du tableau des médailles à Paris, il est probable que les États-Unis améliorent encore et regagnent la première place à LA?

Il est difficile d'imaginer un retour à la domination des États-Unis comme dans les années 1970, 80 et 90, mais il y a de l'optimisme. Comme l'a dit Duquette, 'Les États-Unis ont fait tant de chemin, et nous avons encore tant de chemin à parcourir.'

