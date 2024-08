- Malgré ses efforts, elle reste actuellement coincée à Los Angeles.

Angelina Jolie, 49 ans, a passé une grande partie de sa vie dans la ville animée de Los Angeles. Cependant, la célèbre actrice et réalisatrice semble lasse de la jungle urbaine. During an interview with the entertainment magazine "The Hollywood Reporter," she talks about her feelings towards the city and reveals that her ongoing divorce proceedings with Brad Pitt, 60, are keeping her rooted in Los Angeles. However, Jolie anticipates a change in her circumstances within the next two years.

"Cette ville est mon foyer, mais je suis coincée ici à cause du divorce," elle confie. "Une fois que mes plus jeunes, Knox et Vivienne, auront 18 ans, je serai libre de partir." La famille de Jolie compte six enfants, dont deux sont encore mineurs : les jumeaux de 16 ans, Knox et Vivienne, ainsi que les frères et sœurs aînés Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) et Maddox (23).

Jolie poursuit : "Quand on est parent d'une grande famille, on veut juste leur offrir de l'intimité, de la paix et de la sécurité. J'ai réussi à créer un espace où mes enfants peuvent grandir, mais parfois cet endroit... le sentiment d'humanité que j'ai rencontré dans d'autres parties du monde n'est tout simplement pas le même que mon enfance ici." Jolie mentionne ensuite son intention de passer "beaucoup de temps au Cambodge" et de rendre visite à ses proches "où qu'ils se trouvent dans le monde."

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont mariés en 2014, mais leur mariage a été de courte durée. Après des années de séparation, Jolie a déposé une demande de divorce en septembre 2016, déclenchant une bataille pour la garde très médiatisée. Despite the formal declaration of their legal separateness in 2019, there are reportedly ongoing disputes in their divorce settlement negotiations.

