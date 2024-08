Malgré n'avoir aucune relation avec Matthew Perry, les autorités affirment qu'ils ont obtenu de la kétamine du même fournisseur avant leur mort.

Après avoir récupéré le téléphone de son frère auprès des autorités, McLaury a découvert une conversation texte avec le suspect dealer, laissant entendre que son frère avait acheté de la kétamine via Venmo.

"Après l'émission de son certificat de décès, j'ai envoyé un message disant : 'juste pour que tu saches, la kétamine que tu as vendue à mon frère a été mentionnée comme cause de sa mort'," a-t-elle déclaré à CNN.

Elle n'a jamais reçu de réponse. "J'ai supposé qu'elle s'en fichait," a-t-elle dit.

Jeudi, Jasveen Sangha, le dealer présumé, était l'une des cinq personnes inculpées dans une plainte de 18 chefs d'accusation liés à la mort de l'acteur Matthew Perry. Les autorités ont détaillé un lien glaçant entre Perry et Cody McLaury, un aspirant entraîneur personnel : tous deux sont décédés après avoir prétendument consommé de la kétamine fournie par le même fournisseur, une femme connue dans la rue sous le nom de "la Reine de la kétamine", ont révélé les procureurs.

Pendant l'enquête sur la mort de Perry, le bureau du procureur des États-Unis a affirmé avoir découvert un réseau illicite composé de médecins et de fournisseurs de drogue responsables de la distribution de kétamine, une substance contrôlée potentiellement mortelle, qui aurait prétendument contribué à la mort de Perry en octobre à l'âge de 54 ans.

Sangha a nié la culpabilité de plusieurs chefs d'accusation de stupéfiants, un d'entre eux datant de l'année où Cody McLaury est décédé - 2019. Elle n'a pas été directement inculpée dans sa mort.

CNN a contacté son représentant légal pour obtenir des commentaires.

'Un sentiment de validation'

Au moment de l'overdose fatale de McLaury à l'âge de 33 ans, il vivait à Los Angeles. "Il avait de solides amitiés à LA. Il adorait y vivre. C'était une âme gentille," a dit sa sœur.

La famille de McLaury a commencé à soupçonner un lien entre sa mort et celle de Perry lorsque les enquêteurs de LA sont venus chez eux à Washington plus tôt cette année.

Les documents judiciaires révèlent que Sangha a effectué une recherche en ligne, tapant 'la kétamine peut-elle être mentionnée comme cause de décès?' après avoir reçu le message de McLaury.

Les procureurs ont cité cette recherche en ligne pour alléguer que Sangha savait que "l'utilisation non surveillée et inappropriée de kétamine peut être mortelle", selon la plainte.

Dans le cas de Perry, les procureurs ont inculpé quatre autres personnes, dont deux médecins et un assistant personnel vivant avec lui, pour avoir fourni les drogues à Perry.

McLaury a regardé la conférence de presse annonçant les inculpations depuis son domicile de Washington. "Ça a ramené beaucoup de sentiments. Un peu de tristesse mais aussi un sentiment de validation," a-t-elle dit.

"J'ai supposé qu'elle s'en fichait, qu'elle était sans cœur et que vendre de la drogue était son travail. Elle allait juste continuer sa vie," a dit McLaury de Sangha.

Kétamine

Les conversations sur la kétamine ont pris de l'ampleur après la mort de Perry, en grande partie en raison de ses utilisations diverses.

La kétamine est autorisée par la FDA américaine comme anesthésique à action rapide pour les humains et les animaux dans des situations médicales, généralement par injection IV. Elle n'est pas approuvée pour aucun trouble mental, mais est de plus en plus prescrite en dehors de la norme pour le traitement de la douleur chronique, de la dépression et de l'anxiété.

L'esketamine, un dérivé de la kétamine, est approuvé pour le traitement de la dépression résistante aux traitements chez les adultes. Le médicament, Spravato, est administré par pulvérisation nasale.

Alors que d'autres utilisations médicales du médicament sont étudiées, certains experts ont exprimé des préoccupations concernant un potentiel d'abus ou de dépendance résultant d'une utilisation abusive.

La kétamine est depuis longtemps populaire comme drogue de fête, et une récente étude a montré que l'approvisionnement en kétamine illicite est en augmentation aux États-Unis.

L'utilisation de kétamine sans surveillance médicale peut entraîner des événements indésirables dangereux, notamment la perte de conscience et une respiration dangereusement ralentie.

La mort de Perry a été attribuée aux "effets aigus de la kétamine" et à la noyade subséquente, selon le médecin légiste.

Perry a été découvert face contre terre dans un jacuzzi détaché chez lui à Pacific Palisades le 28 octobre 2023. Les autorités ont rapporté à l'époque qu'il n'y avait pas de jeu louche.

La mort de Cody McLaury n'a pas fait les gros titres comme celle de Perry, et sa sœur a dit qu'elle "n'a jamais pensé que quoi que ce soit viendrait de sa mort, mais je suis heureux qu'il soit inclus dans cette enquête."

"Je suis juste heureux que justice ait été rendue et heureux qu'après cinq ans, ils aient enquêté (sur la mort de mon frère)", a-t-elle dit.

Les journalistes de CNN Jamie Gumbrecht et Deidre McPhillips ont contribué à cet article.

