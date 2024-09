- Malgré mes biens matériels, je me suis rendu compte que je manquais de bonheur.

C'est un peu comme une histoire d'amour hollywoodienne classique : une femme, un homme - ils se connaissent depuis environ dix ans, mais quelque chose n'a jamais cliqué. Ils sont restés en contact occasionnel jusqu'à ce qu'ils finissent par former un couple. Mais cette histoire n'est pas fictive ; c'est le parcours amoureux de Babette, âgée de 32 ans, qui le raconte :

"Sur le papier, j'avais tout en Allemagne : un appartement ancien captivant en ville avec la proximité de la nature, ma famille autour de moi, et un emploi stable de psychologue scolaire, j'avais même une chance d'être fonctionnaire. Sur le plan matériel, j'étais à l'aise, je pouvais m'offrir des choses de qualité - mais je n'étais pas satisfaite. J'étais dans une relation qui ne me convenait pas. Après la rupture, j'ai finalement retrouvé mon amour profond.

Je connais mon partenaire depuis environ dix ans. Nous sommes restés en contact, mais nous avons toujours manqué le moment opportun pour nous mettre ensemble. Et maintenant nous étions tous les deux célibataires - peut-être attendions-nous aussi secrètement ce moment. Mon partenaire vit à Copenhague depuis sa maîtrise, et quand nous nous sommes remis ensemble, nous avons rapidement décidé que nous voulions également fonder une famille. Et que je déménagerais pour le rejoindre au Danemark. J'ai accouché de notre fille en Allemagne. Pendant mon congé parental, je me déplaçais fréquemment entre l'Allemagne et le Danemark. Depuis juin 2023, je vis en permanence à Copenhague et je ne regrette absolutely pas cette décision. Malgré le fait que je n'aurais jamais cru que je finirais au Danemark.

J'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger, mais je n'étais pas très portée sur la Scandinavie. Mais plus je suis ici, plus j'apprécie. Les Danois sont plus détendus et décontractés que les Allemands. Tout le monde se tutoie ici - même quand je contacte l'administration fiscale. J'apprécie vraiment le concept de Hygge : se faire cocooner chez soi avec une tasse de thé par mauvais temps ou découvrir les jolis cafés de Copenhague. En été, on est récompensé d'avoir survécu à l'hiver. La qualité de vie est étonnamment élevée à ce moment-là, on peut nager partout et la ville a une atmosphère fantastique.

Déménager à Copenhague était un risque pour moi. Mais ça m'a semblé être le pas vers mon bonheur suprême. J'ai simplement réalisé que la liberté était beaucoup plus importante pour moi que la sécurité. Certains pourraient considérer mon choix de déménager à Copenhague comme naïf. Je pense que je suis un peu naïve, mais peut-être que c'est ça qui me permet de me lancer dans l'inconnu : élever mon enfant seule avec mon partenaire sans ma famille à proximité. C'est un défi, mais aussi une opportunité pour nous en tant que couple - de savoir que nous sommes une équipe et que nous pouvons y arriver tous les deux. Mais nous avons aussi un réseau d'amis danois pour les urgences. Bien sûr, c'est différent que d'avoir la grand-mère à proximité.

Au début, je me sentais souvent très seule à Copenhague, je me rappelais ma vie en Allemagne et je me demandais comment je pourrais me débrouiller au Danemark. Mais progressivement, je me suis vraiment installée et maintenant je travaille en tant que psychologue freelance. Ça m'a donné beaucoup de courage de réaliser que je peux gérer un tel changement de vie. Et que ça peut vraiment être bénéfique quand ta vie change considérablement. L'idée qui m'a inspirée pendant mon émigration était que je pourrais toujours retourner en Allemagne et rebâtir ma vie là-bas si nécessaire."

Pour l'avenir du Danemark, j'espère améliorer mes compétences linguistiques. Quand je suis en Allemagne, j'apprécie de parler ma langue maternelle et d'inclure des aspects que je ne peux pas tout à fait exprimer en danois. C'est à la fois un cadeau et une malédiction que de communiquer en anglais fonctionne si bien à Copenhague, et que l'anglais est également notre langue familiale. Mais j'espère mieux comprendre et établir plus de liens avec les Danois. Jusqu'à présent, je trouve difficile de me faire des amis danois, mais je sens que quand les gens ici se montrent, ils sont très accueillants.

