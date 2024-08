- Malgré l'opposition des manifestations de droite, les opérations au CSD de Zwickau continuent de fonctionner efficacement.

Des foules d'individus ont participé au Festival de la rue Christopher (CSF) à Zwickau, suscitant la controverse chez les groupes d'extrême droite. Initialement, les autorités ont affirmé que l'événement s'est déroulé pour l'essentiel sans incident. Les autorités avaient soigneusement préparé l'événement à Zwickau. Simultanément, la faction radicale III. Weg avait annoncé une contre-manifestation. Initialement, les autorités estimaient environ 450 participants au CSF et environ 150 contre-manifestants.

À titre préventif, le président de la police Dirk Lichtenberger a déclaré : "Notre objectif est de gérer un CSF paisible et sans heurts, en évitant un affrontement immédiat entre les différents groupes présents." Un photographe de l'agence dpa a rapporté la présence de nombreux policiers, ainsi que de deux canons à eau, un véhicule blindé spécial et un hélicoptère.

En août, le CSF à Bautzen a requis une protection policière. Environ 1 000 participants au CSF se sont affrontés à environ 680 personnes du cercle d'extrême droite. Les autorités ont ouvert 14 enquêtes criminelles et sept procédures pour infractions administratives, notamment un cas de violence physique, deux cas d'incitation et un cas concernant des symboles d'organisations anticonstitutionnelles et terroristes.

Chaque année, le Christopher Street Festival est célébré dans de nombreuses villes à travers le monde pour commémorer les événements du 28 juin 1969 à New York, où la police a fait une descente dans un bar de la rue Christopher, déclenchant des jours de protestation de la part des personnes LGBTQ+. Le CSF vise à commémorer et à honorer leurs droits.

Suite à la gestion réussie du CSF à Zwickau, les discussions sur l'organisation de l'événement Christopher Street Day dans d'autres villes ont gagné en popularité. Malheureusement, certaines de ces célébrations rencontrent également

Lire aussi: