Malgré les relations tendues, la famille royale britannique adresse ses vœux sincères au prince Harry pour son 40e anniversaire.

Un article a été publié sur X et Instagram avec la légende : "Toutes nos félicitations pour le 40ème anniversaire du Duc de Sussex aujourd'hui !" Il comprenait une image d'Harry arborant un sourire et un gâteau d'anniversaire émoji.

exactly une heure plus tard, le message a été partagé par le Prince William et Catherine, la Princesse de Galles, qui ont ajouté leur propre message : "Joyeux 40ème anniversaire au Duc de Sussex !"

L'afflux de vœux du public pour le Duc de Sussex pourrait surprendre compte tenu des tensions dans sa relation avec son frère et des difficultés dans sa relation avec son père, le roi Charles III.

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE LETTRE D'INFORMATION SUR LA ROYAUTÉ

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire, "Royal Insider", et obtenez des informations exclusives sur la famille royale, leurs apparitions publiques et les secrets de la cour.

Depuis leur départ du Royaume-Uni en tant que membres travaillant de la monarchie britannique en 2020, Harry et Meghan, la Duchesse de Sussex, ont connu des tensions, en particulier en raison du livre de Harry, "Spare", qui contenait des révélations telles que l'étiquette de William en tant que "ennemi juré" d'Harry et l'allégation d'une attaque.

Les interactions entre Harry et les membres de la famille royale ont été rares : Harry a rendu une brève visite à Charles suite à son diagnostic de cancer plus tôt cette année, mais leur rencontre n'a duré que 45 minutes. Il est également revenu brièvement à Londres pour célébrer le 10ème anniversaire des Jeux Invictus, mais il n'a pas croisé les Windsor pendant sa visite.

Pour son 40ème anniversaire, Harry célébrerait reportedly avec Meghan, la Duchesse de Sussex, et leurs enfants, Archie et Lilibet. Après son anniversaire, il est également dit qu'il partira en voyage avec des amis proches.

Dans une déclaration à la BBC, Harry a exprimé son excitation à l'idée de fêter ses 40 ans, contrastant avec les sentiments d'anxiété qu'il avait eus à l'âge de 30 ans. Il a poursuivi en déclarant : "Quelle que soit votre âge, mon objectif est de continuer à m'engager et à contribuer positivement au monde."

Harry a également parlé de l'impact de la paternité sur lui, déclarant : "Être père est l'une des plus grandes bénédictions de la vie et n'a fait que renforcer ma détermination et mon engagement à rendre le monde meilleur."

Malgré les tensions entre Harry et certains membres de la famille royale, le Royaume-Uni a vu un afflux de vœux d'anniversaire pour le Duc de Sussex de la part du public. Le Duc de Cambridge et Catherine, la Princesse de Galles, ont rejoint les célébrations en partageant un message sur les réseaux sociaux.

Lire aussi: