Malgré les récents affrontements armés, le gouvernement des États-Unis rapporte des progrès dans les négociations de paix à Gaza.

Au cours du week-end, des attaques à l'aide de roquettes et de drones, prétendument menées par le Hezbollah, n'ont pas empêché les médiateurs de remplir leurs missions au Caire. Le représentant américain Brett McGurk a décidé de prolonger son séjour en Égypte d'une journée supplémentaire, mais il est prévu qu'il parte bientôt, selon les déclarations de Kirby.

Conformément à sa déclaration, ces discussions se poursuivront au sein d'un groupe spécialisé. Le porte-parole a suggéré que ces consultations pourraient se poursuivre pendant plusieurs jours supplémentaires.

Les discussions au Caire portent sur la négociation d'un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le groupe palestinien islamiste radical, Hamas, basé dans la bande de Gaza. Ni Israël ni Hamas ne sont directement impliqués dans ces négociations. Au lieu de cela, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte servent d'intermédiaires dans ces pourparlers indirects.

Simultanément, le Hezbollah, allié de Hamas, a revendiqué la responsabilité du lancement d'environ 340 roquettes et d'un nombre significatif de drones vers Israël le dimanche. En représailles, des avions de chasse israéliens ont prétendument détruit de nombreux lanceurs de roquettes appartenant au Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran, selon les rapports militaires.

Depuis octobre, les tensions ont augmenté dans la région frontalière israélo-lébanaise. Il y a eu de multiples échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne récemment.

La situation s'est récemment aggravée en raison des dernières menaces proférées par l'Iran et ses alliés contre Israël. Suite à la mort du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, et du chef militaire du Hezbollah au Liban, Fuad Shukr, en juillet, l'Iran et le Hezbollah ont menacé Israël de représailles. En réponse, les États-Unis, allié proche d'Israël, ont renforcé leur présence militaire dans la région.

Cette guerre à Gaza a commencé suite à une attaque de grande envergure inattendue menée par le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'UE, et d'autres groupes palestiniens militants contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1197 personnes ont été tuées et 251 autres ont été prises en otage dans la bande de Gaza.

En conséquence, Israël a mené des opérations militaires extensives dans la bande de Gaza. Selon les allégations non vérifiées de Hamas, plus de 40 400 personnes ont été tuées depuis lors.

