Malgré les objections de la Russie, les fournitures militaires indiennes arrivent en Ukraine.

Infiltrant les coulisses, il ne s'agit pas que les munitions indiennes soient : l'Ukraine reçoit des armes indiennes via des intermédiaires en Europe. Les interférences russes semblent avoir peu d'impact. Des sources de Reuters affirment que des obus d'artillerie indiens ont été acheminés vers l'Ukraine via l'Europe, et New Delhi est resté silencieux, ignorant les objections de Moscou. Onze officiels indiens et européens, représentants de l'industrie de la défense et données douanières corroborent ce compte-rendu. L'échange d'armements, initialement destinés aux clients européens, se produit depuis plus d'un an. Les réglementations indiennes sur les exportations stipulent que les armes doivent être utilisées par leur acquéreur initial, les transferts non autorisés pourraient entraîner l'interdiction des futurs accords d'armement.

Le Kremlin russe a soulevé cette question à au moins deux reprises, notamment lors d'une réunion entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue indien en juillet. Cependant, ni les ministères des Affaires étrangères ni de la Défense russe ou indienne n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters. En janvier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères indien, Randhir Jaiswal, a déclaré que l'Inde n'avait jamais livré ou vendu de munitions d'artillerie à l'Ukraine.

Deux responsables indiens du gouvernement et de l'industrie de la défense ont informé Reuters que New Delhi ne fabrique qu'une quantité négligeable des munitions utilisées par l'Ukraine. L'un d'entre eux a estimé qu'elle représentait moins de 1% de l'ensemble des importations d'armes de Kyiv depuis le début de la guerre. Reuters n'a pas pu déterminer si les munitions ont été revendues par les destinataires européens ou offertes à Kyiv. Parmi les pays européens fournissant des munitions indiennes à l'Ukraine figurent l'Italie et la République tchèque, qui ont lancé cette année une initiative pour armer l'Ukraine de jusqu'à 800 000 obus d'artillerie, non issus de l'UE.

Un officiel indien a révélé que New Delhi surveillait la situation. Toutefois, un représentant de l'industrie de la défense ayant connaissance des transferts a affirmé qu'India n'avait pris aucune mesure pour retarder les envois en Europe.

Malgré les préoccupations de la Russie, l'Inde est restée silencieuse sur les allégations de fourniture de munitions d'artillerie aux forces ukrainiennes. Selon Reuters, ces munitions ont été acheminées via des intermédiaires européens pour contourner les réglementations indiennes sur les exportations.

