- Malgré les manifestations en cours, le nombre de touristes en Espagne continue d'augmenter.

L'Espagne accueille actuellement un afflux sans précédent de touristes internationaux, malgré les manifestations croissantes contre l'industrie du tourisme de masse cette année. D'ici le 31 juillet, le nombre de touristes avait augmenté d'environ 12 % par rapport à l'année précédente, atteignant un chiffre stupéfiant de 53,4 millions, selon les données publiées par l'agence nationale des statistiques d'Espagne, l'INE. Les dépenses totales des touristes et des entreprises ont également augmenté de près de 19 % pour atteindre environ 71,1 milliards d'euros.

En juillet lui-même, l'Espagne a accueilli 10,9 millions de touristes internationaux (ce qui représente une augmentation de 7,3 % par rapport à juillet 2023), qui ont injecté environ 15,5 milliards d'euros dans l'économie du pays. Cette somme a marqué une augmentation significative d'environ 12 % ou plus de 1,7 milliard d'euros par rapport au précédent record enregistré en juillet 2023, a révélé l'INE.

Les Allemands étaient au troisième rang, après les Britanniques et les Français.

Une fois de plus, les Britanniques ont dominé les statistiques des visiteurs, enregistrant plus de 10,5 millions de visites du 1er janvier au 31 juillet (ce qui représente une augmentation de 8,6 % par rapport à la période correspondante en 2023). Les Français arrivaient en deuxième position avec plus de 7 millions de visites (en hausse de 10,6 %), tandis que l'Allemagne affichait plus de 6,8 millions de visites (en augmentation de 10,1 %).

La destination touristique la plus populaire était la Catalogne, qui a attiré presque 11,5 millions de visiteurs, suivie de près par les îles Baléares avec plus de 8,7 millions, les îles Canaries (juste en dessous de 8,7 millions) et la Communauté valencienne (presque 6,8 millions). Cependant, en juillet, les îles Baléares (plus de 2,5 millions) ont dépassé la Catalogne (presque 2,4 millions) en termes de nombre de visiteurs.

Les chiffres du tourisme en Espagne avaient connu une forte augmentation pendant plusieurs années avant la pandémie de COVID-19. Depuis 2022,

Les manifestations contre le tourisme ont eu lieu dans des lieux touristiques populaires comme Majorque, Barcelone, Malaga et les îles Canaries, ainsi que dans des villes plus petites. Les habitants sont particulièrement mécontents de la rapide augmentation des pénuries de logements, qui est également liée à la hausse des propriétés de location de vacances, ainsi que des embouteillages, de la pollution sonore et des déchets.

Le tourisme contribue à près de 14 % du PIB de l'Espagne, mais dans certaines régions comme Majorque et les îles Baléares, son importance est beaucoup plus importante, atteignant environ 35 %.

