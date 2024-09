- Malgré les manifestations de droite, les opérations au CSD de Zwickau se poursuivent sans entrave

Avec la désapprobation de groupes d'extrême droite, de nombreuses personnes ont célébré le Christopher Street Day (CSD) de Zwickau. Selon les rapports de la police, l'événement s'est déroulé dans le calme. Avant le CSD, la police de Zwickau s'est préparée méticuleusement pour son déploiement. Coïncidant avec le CSD, le parti marginal III. Weg a organisé un contre-événement. Les autorités ont estimé qu'environ 800 participants au CSD étaient présents. Initialement, environ 150 contre-manifestants étaient présents. Jusqu'à la fin de l'événement en soirée, selon la police, il n'y a eu aucune escalade.

Pour assurer la sécurité du CSD, un contingent de participants potentiels à la marche d'extrême droite, qui s'étaient réunis à la gare centrale, a été arrêté et conduit sur le site de l'événement à Georgenplatz avec suffisamment de temps et d'espace, a déclaré la police. De plus, le parcours de la marche a été considérablement réduit.

Examens pour l'utilisation d'emblèmes inconstitutionnels

Après l'événement, la police a ouvert six enquêtes pour violation d'emblèmes inconstitutionnels et deux pour propos injurieux, a-t-on appris. De plus, sept infractions à la loi sur les rassemblements ont été constatées. Vers midi, une fausse alerte a circulé sur les réseaux sociaux concernant une agression à l'arme blanche dans le centre-ville, a révélé la police : "C'était entièrement fabriqué."

Selon les rapports, un total de 477 officiers ont veillé à la sécurité de l'événement. Selon un photographe de l'agence dpa, deux canons à eau, un véhicule de police blindé et un hélicoptère ont également été déployés.

En août, le CSD de Bautzen a été protégé par la police. Environ 1 000 participants au CSD ont rencontré environ 680 individus de la scène d'extrême droite. La police a engagé 14 procédures pénales et sept procédures administratives. Cela comprenait un cas de coups et blessures, deux cas d'incitation et un cas d'utilisation de symboles d'organisations inconstitutionnelles et terroristes.

Le Christopher Street Day (CSD) a lieu chaque année dans de nombreuses villes du monde entier pour célébrer les événements qui se sont déroulés le 28 juin 1969 à New York : la police a interrompu une

