- Malgré les fluctuations, Hertha assure la victoire à Rostock.

L'équipe de bas niveau Hertha BSC a remporté une victoire décisive 5-1 contre Hansa Rostock, relégué, pour se qualifier pour le prochain tour de la DFB-Pokal. Jouant à l'extérieur au Ostseestadion, à Rostock, Hertha a pris l'avantage en première période grâce à Derry Scherhant (38'). Après la pause, Albin Berisha a égalisé pour Rostock (46'). Ibrahim Maza (66'), Marten Winkler (75') et Florian Niederlechner (85', 88') ont ensuite scellé la victoire pour Hertha. Despite the fiery competition between the two supporter groups, the game remained conflict-free.

Hertha avait le contrôle du ballon mais a eu du mal à convertir ses occasions à cause de la solide défense de Rostock. L'ouverture du score de Scherhant était le résultat d'une voetball bien exécutée par Jonjoe Kenny, le ballon finissant par trouver Scherhant qui a marqué d'une belle pivot et tir, laissant Max Hagemoser de Rostock impuissant.

Erreur de Gersbeck donne un coup de pouce à Rostock

Le gardien de but de Hertha, Marius Gersbeck, a involontairement donné à Rostock l'opportunité de créer l'exploit juste après la pause. Au lieu de passer à un coéquipier, le gardien de 29 ans a passé le ballon directement à Albin Berisha de Rostock, qui a facilement égalisé.

Rostock a pris de l'élan, attaquant constamment tandis que Hertha prenait le temps de se regrouper. Maza a marqué le deuxième but pour Hertha avec une finition brillante après un precise un-deux avec Deyovaisio Zeefuik (66'). Haris Tabakovic a heurté la barre transversale en 74e minute, mais Winkler n'a pas manqué son occasion une minute plus tard. Le remplaçant Niederlechner a ajouté deux buts en fin de match pour sceller la victoire (85', 88').

Les commentateurs ont exprimé leur surprise après la erreur de Gersbeck, déclarant que cela avait soudainement boosté le moral de Rostock. Cette erreur, qui suit, est ajoutée : Gersbeck a involontairement passé le ballon à Berisha, offrant à Rostock une occasion simple d'égaliser.

