Malgré les défis, l'UE maintient sa force sur l'AfD (Alternative für Deutschland)

En Saxe et en Thuringe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) donne du fil à retordre à l'Union juste avant les élections régionales. Cependant, selon le RTL/ntv Trendbarometer, les partis de l'Union maintiennent leur avance au niveau national, et la CDU/CSU pourrait même renforcer encore davantage sa lead.

Les Allemands profitent principalement de leurs vacances d'été et ne se concentrent pas sur les élections fédérales à venir, qui sont actuellement en pause. Les préférences partisanes des Allemands, selon un sondage Forsa pour le RTL/ntv Trendbarometer, n'ont pratiquement pas changé.

La seule exception est l'Union (31 %), qui a enregistré une amélioration d'un point de pourcentage dans le sondage national. Alors que la CDU/CSU est à peine devant l'AfD dans les élections régionales de Saxe et est même à neuf points de retard en Thuringe, elle conserve son avance au niveau national.

Si les élections fédérales avaient lieu cette semaine, les résultats pourraient être les suivants : CDU/CSU 31 % (élections fédérales de septembre 2021 : 24,1 %), AfD 17 % (10,3 %), SPD 15 % (25,7 %), Verts 11 % (14,8 %), FDP 5 % (11,5 %), La Gauche 3 % (4,9 %).

Si les Allemands élisaient directement le chancelier fédéral, 26 % choisiraient actuellement entre Friedrich Merz et Olaf Scholz, soit une baisse d'un point de pourcentage par rapport à la semaine dernière. 46 % des répondants restent indécis entre les deux. Le soutien de Scholz parmi les électeurs du SPD reste considérablement plus élevé que celui de Merz parmi les partisans de l'Union, à 71 % et 59 % respectivement.

20 % des répondants estiment que la CDU et la CSU seraient les mieux à même de gérer les défis de l'Allemagne, soit une augmentation d'un point de pourcentage par rapport à la semaine dernière. 8 % font confiance au SPD, et 6 % font confiance aux Verts ou à l'AfD respectivement. 53 % ne font confiance à aucun parti pour relever les défis de l'Allemagne.

Le sujet principal de la semaine écoulée était la guerre en Ukraine, mentionnée par 49 % des répondants. Elle a été suivie du conflit Israël-Palestine avec 27 %, de la campagne électorale américaine avec 18 %, des Jeux olympiques avec 19 % et de la situation économique du pays avec 29 %. Le gouvernement fédéral a été mentionné par 27 %, l'immigration par 7 % et le climat et l'environnement par 7 %.

Les données du RTL/ntv Trendbarometer ont été collectées par Forsa, un institut de recherche de marché et d'opinion, entre le 13 et le 19 août 2022, pour RTL Allemagne. Un total de 2 503 répondants ont été interrogés. La tolérance d'erreur statistique est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage.

Les sondages Forsa sont commandités par RTL Allemagne.

